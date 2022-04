S-au anunţat măsurile socio-economice “Sprijin pentru România”

Liderii coaliţiei de guvernare au anunţat luni seara măsurile socio-economice “Sprijin pentru România”. Sunt măsuri care anticipează anumite blocaje viitoare, spune preşedintele PSD Marcel Ciolacu. Potrivit liderului social-democraţilor, mai mult de jumătate dintre români vor fi beneficiarii acestor măsuri, iar suma alocată este dublă faţă de banii alocaţi pentru sprijinirea populaţiei în perioada de pandemie.

“Românii au făcut faţă mereu provocărilor. Acum trebuie ca şi clasa politică să se ridice la nivelul cetăţenilor. Trebuie să oferim un ajutor real, speranţă şi oportunitate cetăţenilor noştri”, a spus preşedintele PSD, Marcel Ciolacu care a deschis conferinţa de presă.

La rândul său, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor a avertizat că trăim într-o criză economică care se va adânci în lunile care urmează, iar în acest context statul are obligaţia de a ajuta cetăţenii. Premierul Nicolae Ciucă, care de duminică este şi preşedintele PNL, a prezentat măsurile convenite de liderii coaliţiei de guvernare. El a subliniat că pachetul are o valoare de 17,3 miliarde de lei, aproximativ are în vedere trei obiective: susţinerea economiei pentru o creştere economică sănătoasă, realizarea coeziunii sociale şi solidaritate între generaţii.

Impactul financiar al pachetului este de 17,3 miliarde de lei, din bugetul de stat şi din fonduri europene. Printre măsurile propuse de coaliţie se numără vouchere în valoare de 50 de euro la fiecare două luni (până la sfârşitul anului) pentru cumpărarea a şase alimente de bază pentru familiile cu cel puţin 2 copii sau monoparentale cu venituri mai mici de 600 de lei, pentru pensionarii cu venituri mai mici de 1.500 de lei pe lună, pentru persoanele cu venitul minim garantat şi pentru perasoanele cu dizabilităţi. Vouchere în valoare de 30 de euro pentru elevii care primesc burse sociale pentru cumpărarea de alimente, rechizite şi haine, până la finalul anului.

O altă măsură se referă la majorarea salariului minim cu 200 de lei, sumă scutită de toate taxele. Măsura este opţională. 3.000 lei salariul minim în agricultură. Majorarea valorii tichetelor de masă la 30 de lei de la 20,17 lei, majorarea normei de hrană din spitale de la 11 lei la 22 de lei.

Kelemen: Şantierele trebuie ţinute deschise şi repornite noi investiţii

Într-o conferinţă de presă comună, Marcel Ciolacu, Kelemen Hunor, Marcel Ciucă au prezentat măsurile convenite luni, în şedinţa coaliţiei. Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu a fost primul care a luat cuvântul. Acesta a subliniat că PSD a intrat la guvernare pentru a venit cu soluţii.

„PSD a intrat la guvernare pentru a veni cu soluţii. Nu mai avem timp de politică sterilă. Planul Sprijin pentru România va răspunde momentului dificil în care am lucrat. Mă bucur că am lucrat la acest plan împreună cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă şi domnul preşedinte Kelemen Hunor. A venit momentul ca noi, oamenii politici, să livrăm”, a afirmat Ciolacu.

El a prezentat o parte dintre aceste măsuri, arătând că se alocă o sumă duble faţă de banii alocaţi pentru sprijinirea cetăţenilor în timpul pandemiei. “Aceste măsuri nu afectează banii alocaţi pentru investiţii,” a precizat Ciolacu. Potrivit liderului PSD, mai mult de jumătate din populaţia României va beneficia de sprijin în faţa scumpirilor.

„În pofida greutăţilor, sunt optimist cu privire la viitorul nostru. Putem deveni rezervorul de alimente al Europei, putem deveni principalul port la Marea Neagră, putem deveni o destinaţie pentru investiţiile străine care fug din calea războiului, putem deveni un lider regional în reconstrucţia Ucrainei. Pachetul „Sprijin pentru România” va face faţă acestei provocări”, a mai afirmat liderul PSD.

La rândul său, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor a criticat războiul dus de preşedintele rus Vladimir Putin.

”Urmează o criză economică, vedem cum creşte inflaţia în zona euro, iar asta va afecta toate economiile europene.

Aceste măsuri sunt bine chibzuite, echilibrate, pe termen mediu şi lung. Investiţiile publice trebuie protejate, vom veni cu ajustarea preţurilor pentru a susţine investiţiile publice, pentru că fără ele am fi în dificultate. Şantierele trebuie ţinute deschise şi repornite noi investiţii.

România trebuie să fie un stat independent economic şi energetic. Trebuie să avem o stabilitate politică, iar noi contribuim la asta şi trebuie să o menţinem cu mare responsabilitate. Sunt convins că vom reuşi să aducem în societate speranţa. În politică, fără speranţă e greu să construieşti ceva.”, a spus liderul UDMR Kelemen Hunor.

Ciucă: Primele măsuri vor intra în vigoare cel mai devreme la 1 mai

Preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă a precizat că primele măsuri vor intra în vigoare de la 1 mai.

„Primele măsuri vor intra în vigoare cel mai devreme la 1 mai. Ele au perioadă de aplicare până la sfârşitul anului. Doar pentru cele care au suport deja programele din fonduri europene, acestea vor continua şi după 31 decembrie 2022”, a arătat premierul, Nicolae Ciucă.

Potrivit liderului PNL, Nicolae Ciucă, coaliţia prin Guvernul României, are datoria să vină cu soluţii la problemele oamenilor şi ale mediului economic.

“Pachetul are în vedere trei obiectiveş susţinerea economiei pentru o creştere economică sănătoasă, realizarea coeziunii sociale şi solidaritate între generaţii. Nimeni nu va fi lăsat în urmă.” a spus premierul Nicolae Ciucă.

300 de milioane de euro vor fi alocaţi pentru sprijinirea IMM-urilor aflate în situaţii dificile. Programul urmează să intre în vigoare de la 1 iulie. Se va acorda ajutor de până la 400.000 de euro/firmă pentru IMM-urile cu cheltuieli de plus 15 la sută la utilităţi.

Premierul Nicolae Ciucă a precizat că un buget de 200 milioane euro este alocat pentru investiţiile cu impact major în economie, cu posibilitate de prelungire. Programul intră în vigoare de la 1 mai.

300 de milioane lei pentru firmele de transport rutier de mărfuri, de persoane şi pentru companiile de distribuţie. Sunt 4.000 de beneficiari estimaţi. Impactul ar fi de 0,5 lei/litru din preţul final la pompă.