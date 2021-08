S-a stabilit ţintarul din Liga 4 Elite! Două serii cu câte opt echipe

La sediul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Satu Mare s-a stabilit miercuri ţintarul sezonului 2021-2022 din Liga 4 Elite. În cele din urmă se va porni la drum cu două serii a câte opt echipe. Aşa cum am anticipat, Foieni, Moftinu Mic şi Lucăceni nu s-au mai înscris în acest campionat, preferând Liga 4.

Sezonul regulat se va juca în tur-retur = 14 etape. În anul 2021 se joacă 11 etape. Weekend-ul de începere va fi 28-29 august 2021. Restul de 3 etape se joacă în primăvara anului 2022, urmate de cele 7 jocuri din faza playoff, playout.

Seria Playoff Elite: După sezonul regular, locurile 1, 2, 3 şi 4 din fiecare serie formează Seria Plaoff Elite (8 echipe). Echipele clasate pe locurile 1 intră în playoff cu câte 3 puncte, locurile 2 cu 2 puncte, locurile 3 cu 1 punct, locul 4 cu 0 puncte.

Seria Playout Elite: După sezonul regular, locurile 5, 6, 7 şi 8 din fiecare serie formează Seria Playout Elite (8 echipe). Echipele clasate pe locurile 5 intră în playout cu câte 3 puncte, locurile 6 cu 2 puncte, locurile 7 cu 1 punct, locul 8 cu 0 puncte.

Atât meciurile din playoff, cât şi cele din playout se dispută într-o singură manşă (fiecare cu fiecare = 7 jocuri), după tragerea la sorţi. În caz de egalitate de puncte, criteriile de departajare vor fi, în ordine: locul ocupat de echipă în sezonul regular, golaveraj, numărul mai mare de goluri înscrise, tragere la sorţi.

În continuare vă prezentăm componenţa seriilor şi meciurile din turul campionatului:

Liga 4 Elite – Seria A

• Unirea Păuleşti

• Talna Oraşu Nou

• Recolta Dorolţ

• Olimpia MCMXXI SM

• Energia Negreşti-Oaş

• Ştiinţa Beltiug

• Luceafărul Decebal

• Turul Micula

Etapa 1 (28-29 august)

• Oraşu Nou – Dorolţ

• Decebal – Micula

• Olimpia – Negreşti-Oaş

• Beltiug – Păuleşti

Etapa 2

• Negreşti-Oaş – Beltiug

• Păuleşti – Oraşu Nou

• Dorolţ – Decebal

• Micula – Olimpia

Etapa 3

• Oraşu Nou – Micula

• Decebal – Negreşti-Oaş

• Olimpia – Păuleşti

• Beltiug – Dorolţ

Etapa 4

• Păuleşti – Decebal

• Dorolţ – Olimpia

• Micula – Beltiug

• Negreşti-Oaş – Oraşu Nou

Etapa 5

• Beltiug – Decebal

• Micula – Dorolţ

• Olimpia – Oraşu Nou

• Negreşti-Oaş – Păuleşti

Etapa 6

• Oraşu Nou – Beltiug

• Păuleşti – Micula

• Decebal – Olimpia

• Dorolţ – Negreşti-Oaş

Etapa 7

• Oraşu Nou – Decebal

• Păuleşti – Dorolţ

• Beltiug – Olimpia

• Micula – Negreşti-Oaş

Liga 4 Elite – Seria B

• AS Căpleni

• Unirea Tăşnad

• CSM Victoria Carei

• Schwaben K. Cămin

• Stăruinţa Berveni

• Fortuna Căpleni

• Viitorul Vetiş (Foto)

• Recolta Sanislău

Etapa 1 (28-29 august)

• AS Căpleni – Tăşnad

• Carei – Cămin

• Berveni- F. Căpleni

• Vetiş – Sanislău

Etapa 2

• Tăşnad – Carei

• Cămin – Berveni

• F. Căpleni – Vetiş

• Sanislău – AS Căpleni

Etapa 3

• AS Căpleni – Cămin

• Carei – F. Căpleni

• Berveni- Sanislău

• Vetiş – Tăşnad

Etapa 4

• Cămin – Vetiş

• F. Căpleni – AS Căpleni

• Sanislău – Carei

• Tăşnad – Berveni

Etapa 5

• AS Căpleni – Berveni

• Tăşnad – Cămin

• Carei – Vetiş

• Sanislău – F. Căpleni

Etapa 6

• Berveni- Carei

• Cămin – Sanislău

• Vetiş – AS Căpleni

• F. Căpleni – Tăşnad

Etapa 7

• Carei – AS Căpleni

• Sanislău – Tăşnad

• Berveni- Vetiş

• Cămin – F. Căpleni