S-a semnat contractul pentru construirea noii aripi a Spitalului Judeţean

Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba, a semnat joi, 25 noiembrie, contractul pentru realizarea proiectului tehnic şi construirea noii clădiri cu şase etaje a Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, clădire dotată cu heliport.

Judeţul Satu Mare lansează cea mai mare investiţie în domeniul sănătăţii din ultimii 50 de ani. Acordul de cooperare “ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties” a fost semnat în septembrie 2018. Din valoarea totală a proiectului, 24 de milioane de euro, judeţului Satu Mare îi revine suma de 11,5 milioane de euro prin Programul Transfrontalier Româno-Maghiar, fiind completată din fonduri guvernamentale în valoare de 1,5 milioane de euro, respectiv cu bani din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Satu Mare, informează Biroul de presă al instituţiei.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, cu 700 de paturi, construit în 1973, va fi extins cu o clădire la standarde europene, care nu doar că va oferi servicii de calitate superioară pacienţilor, dar, ca instituţie medicală judeţeană, va fi mult mai atractivă şi pentru tinerii specialişti.

Clădirea va fi dotată cu 18 săli de operaţie moderne şi peste 200 de paturi, va include secţii de terapie intensivă, urologie, chirurgie, chirurgie pediatrică, chirurgie plastică şi ortopedie, precum şi o unitate de transfuzie sanguină.

„Este cel mai mare contract de construcţii civile din istoria judeţului Satu Mare, de aproximativ 100 de milioane de lei, cu un termen de execuţie foarte scurt şi care răspunde unor nevoi exprimate de decenii întregi de sătmăreni. Să nu confundăm însă acest proiect cu alte investiţii care au fost realizate şi predate în acest an – secţiile Urologie şi ATI, sau construcţia noului corp de clădire de 2500 mp pentru secţia de Neurologie, care urmează să fie predată. Încet ne aliniem vestului, acolo unde nu se reabilitează un spital ci se construieşte unul nou. Modernizarea sistemului sanitar rămâne o prioritate absolută în beneficiul pacienţilor şi cadrelor medicale, iar acelor persoane care aruncă cu noroi asupra managementului actual al spitalului şi asupra Consiliului Judeţean, noi le răspundem prin fapte concrete”, a declarat Pataki Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare.

“Este cea mai importantă realizare la nivel de proiect care oferă sănătăţii sătmărene acea gură de oxigen de care are nevoie de multă vreme. Spitalul Judeţean funcţionează în mai multe corpuri de clădire cu o infrastructură concepută în parte în anii ’73-’75, iar în parte în anii 1800-1900, perioadă din care datează clădirea Spitalului Vechi. Trebuie să ne aliniem la ceea ce înseamnă standard şi dezvoltare, iar acest proiect oferă toate şansele ca acest lucru să se realizeze”, afirmă managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, Adrian Marc.

La semnarea contractului au fost prezenţi şi reprezentanţii companiilor care vor realiza lucrările, Asocierea Euras SRL – Concelex Engineering SRL – Cubicon Invest SRL- Construcţii Erbasu SA. Valoarea totală a proiectului este de 97.053.830 lei, cu timp de execuţie de 26 de luni.