S-a semnat contractul de reabilitare a drumului Satu Mare – Homoroade – Hodișa – Rătești

După ani de așteptări, iată că în scurt timp vor începe lucrările la cel mai stricat drum din județul Satu Mare. Contestațiile s-au încheiat, așa că firmele câștigătoare se pot apuca de lucru. Oamenii din Codru au protestat de multe ori, și-au strigat nemulțumirea și în fața Palatului Administrativ, dar până acum Consiliul Județean a spus că a fost cu mâinile legate.

Miercuri, 22 februarie, la sediul Consiliului Judeţean Satu Mare, a avut loc semnarea contractului de execuţie a lucrărilor de Modernizare DJ 193A Satu Mare (DJ 193) – Amaţi – Ruşeni – Tătăreşti – Necopoi – Homorodu de Jos – Homorodu de Mijloc – Homorodu de Sus – Solduba – Hodişa – Socond – Răteşti (DN 19A). Lungimea drumului ce urmează a fi modernizat este de 48,2 km, finanţarea fiind asigurată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală – PNDL.

În baza procesului de evaluare desfăşurat, preţul ofertat pentru execuţia lucrării de modernizare este de 88.390.835,70 lei, inclusiv TVA, durata de execuţie este de 36 luni, garanţia de bună execuţie 36 luni.

Pataki Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, a punctat că până la finalizarea investiţiei, executantul este responsabil pentru a întreţine, în condiţii optime, tronsonul de drum, care necesită intervenţii urgente pentru siguranţa cetăţenilor din zonă. În aceeaşi ordine de idei, vicepreşedintele Rus Ioan şi-a manifestat speranţa, că împreună cu executantul Consiliul Judeţean va avea posibilitatea să intervină cu reparaţii pe drumul respectiv în momentul în care condiţiile meteo vor permite acest lucru. Proiectul vizează în profil transversal platforma drumului de 8 m din care< partea carosabilă 6,5 m şi acostamente de 1,5m (2×0,75m). Sistemul rutier va fi alcătuit din 2 straturi de asfalt (4cm BA 16 şi 6cm BAD 25), 20 cm strat de piatră spartă peste sistemul rutier existent.

Sunt prevăzute a fi executate 120 podeţe transversale, 135 intersecţii cu drumuri laterale, 1.210 accese la proprietăţi şi lucrări de semnalizare rutieră orizontală şi verticală constând din marcaje şi indicatoare rutiere.

Simion Ardelean, primarul comunei Homoroade are convingerea că lucrarea ar putea fi terminată până la sfârşitul anului viitor, în ciuda faptului că este un tronson deosebit de greu în zona ce traversează păşunea Soduba. Se deschide şansa de a avea acces la artere de mare circulaţie precum drumul spre Cluj-Napoca. Iată ce a scris el pe o rețea de socializare: „

Azi 22 februarie 2017 este o zi importanta pentru Tara Codrului din punct de vedere a dezvoltarii si a punerii in valoare a resurselor turistice si economice.Semnarea contractului de executie pentru modernizare drumului judetean Dj 193 A si asigurarea legaturii din Homoroade spre Hodisa si spre drumul national (Satu Mare -Cluj )la Ratesti , va scoate aceasta zona din conul de umbra in care se afla de zeci de ani.

Este momentul in care am crezut si pe care l-am asteptat toti care traim sau care apartinem de aceasta zona .

Vreau sa multumesc tuturor care au crezut in acest proiect si care au fost alaturi de mine in aceasta perioada in care am incercat sa „grabim ” Consiliul judetean Satu Mare in privinta finalizarii procedurilor de licitatie .

Avem nevoie de rabdare pentru perioada urmatoare in care se va lucra ….santier….blocaje …restrictii de viteza…dar MERITA !”

Ioan Crasnai, primarul comunei Socond consideră că asfaltarea acelui drum dintre Răteşi şi centrul de comună este deja un lucru mare. Şi aşa rămân descoperiţi 16 km de drum judeţean, din care 6 spre Soconzel şi 10 spre Stâna.