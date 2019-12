S-a lansat primul aftermovie StreetMusic Festival Satu Mare (Video)

A magical weekend in Satu Mare! #visitsatumare

A magical weekend in Satu Mare! 🎷 Dear friends, this year's aftemovie is also a promotional video for Satu Mare. 🎷 StreetMusic is more than a festival: a tourist attraction, a strong element in the tourist portfolio of our beloved city and county. Please share it and invite your friends to the 2020 Street Music, July 10-12! #visitsatumare #madeinsatumare #streetmusicro A magical weekend in Satu Mare! 🎷Dragi prieteni, lansăm cu emoții primul aftermovie de ”branding turistic” despre orașul și județul Satu Mare! 🎷 StreetMusic este mai mult decât un festival, a devenit un punct de atracție pentru turiștii străini, și [sperăm] motiv de mândrie pentru sătmăreni. Vă invităm să-l distribuiți, lansați-l ca invitație pentru prieteni din alte orașe, ca în 10-12 iulie 2020 să viziteze acest oraș deosebit! #visitsatumare #madeinsatumare #streetmusicroA magical weekend in Satu Mare! 🎷Kedves barátaink, az idei aftemovienk az első turisztikai promóvideó is Szatmárról. 🎷Az Utcazene több, mint egy fesztivál: egy turista-csalogató látványosság, Szatmár megye és Szatmárnémeti turisztikai portfóliójának erős eleme. Arra kérünk osszátok meg, ezzel hívjátok meg barátaitokat a 2020-as Utcazenére, a dátum július 10-12! #visitsatumare #madeinsatumare #streetmusicroSpecial thanks to: Nagy Róbert, Cezar Stefan Habeanu, Cristiana Irina Sanda and the StreetMusic Team

Publicată de StreetMusic Festival Satu Mare pe Duminică, 15 decembrie 2019