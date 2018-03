S-a amânat și singurul meci din Elite. Programul și oficialii delegați în fotbalul județean

În numărul trecut scriam că se va juca un singur meci din etapa 12 a Ligii 4 Elite. Dar în cele din urmă s-a amânat și Victoria Carei – Știința Beltiug. Astfel avem meciuri doar din Liga 4 și Liga 5.

Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare a anunțat programul și oficialii delegați la meciurile de sâmbătă. Juniorii încep de la ora 10:00, iar seniorii de la ora 12:00. Sunt și excepții menționate în cele ce urmează.

Liga IV

Seria A (etapa 14)

• A. Craidorolț – Păulești (S. Kovacs, N. Sălăgean, F. Moisa, I. Petz)

• Apa – Halmeu (13:00 și 15:00, Ș. Bathory, Cr. Pop, D. Bonțidean, I. Iuhas)

• Lazuri – Odoreu (R. Pop, E. Pop, P. Pop, C. Ziman)

• Medieșu Aurit – Dumbrava (13:00 seniorii și 15:00 juniorii, C. Chiorean, I. Bauer, A. Bauer, I. Turtureanu)

• Viile SM – Botiz (amânat)

• Oar – Livada (amânat)

• Ardud (Mădăras) – Vetiș (amânat)

Seria B (etapa 14)

• Sanislău – Berveni (F. Chiș, M. Miklos, A. Estan, T. Kegyes)

• Ciumești – Tiream (teren Tiream, L. Pop, K. Toth, E. Halici)

• Foieni – Pișcolt (B. Rad, A. Reday, Z. Szakacs, Ghe. Niță)

• Andrid – Ghenci (G. Chiorean, T. Juhasz, V. Borza, Z. Rozs)

• Lucăceni – Santău (S. Raț, J. Damiam, D. Orha, I. Borz)

• F. Căpleni – Cămin (R. Bogdan, S. Nagy, R. Miclăuș, I. Vigu)

• Domănești – AS Căpleni 2-2

Liga V (etapa 14)

• Agriș – Ardud II (C. Girati, A. Szabo, V. Cherecheș, L. Năstruț)

• Bercu – Turulung (E. Simon, P. Batori, A. Bor, G. Rus)

• Porumbești – Căuaș (M. Coman, M. Ghencean, P. Căliman, V. Stoica)

• Moftinu Mare – Urziceni (teren Urziceni, F. Roșu, C. Miron, M. Vass, A. Maier)

• Bogdand – Marna (14:00, M. Ciceu, V. Ardelean, A. Ilieș, N. Morar)

• Dorolț II – Decebal (A. Hariș, M. Sician, S. Raț jr., C. Matei)

• Homoroade – Supur (amânat)

• Crucișor stă