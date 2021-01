Rudel Obreja vrea să organizeze o gală de box profesionist în Satu Mare

De la ora 17 este invitatul emisiunii Panoramic Sportiv cu Florin Mulcuţan şi Viorel Plosca

În judeţul nostru s-a aflat zilele trecute conducerea Ligii Profesioniste de Box din România, reprezentată de preşedintele Rudel Obreja, respectiv vicepreşedinţii Florin Mulcuţan şi Viorel Plosca. Pe toţi trei i-am avut invitaţi în emisiunea Panoramic Sportiv pe care o puteţi vedea azi la Informaţia TV. În rândurile următoare vă prezentăm câteva din răspunsurile lui Rudel Obreja extrase din emisiune.

– Cum a trecut anul 2020 pentru Liga Profesionistă de Box?

– N-au fost prea multe evenimente în boxul profesionist. Am avut o gală profesionistă, câteva meciuri, câţiva sportivi care au boxat în străinătate, pe unde s-a mai putut ţine câte o gală. Cel mai bun lucru care s-a întâmplat a fost meciul lui Viorel Simion, din octombrie, la Kiev. Dată fiind situaţia socială cu această nebunie care înseamnă Covid-ul, au lipsit competiţiile, posibilitatea noastră de a putea să ne desfăşurăm, motiv pentru care lăsăm în urmă, cu bucurie, faptul că a trecut 2020, şi deocamdată ne uităm în faţă, să vedem ce avem de făcut. La şedinţa noastră de bilanţ nu am avut foarte multe de discutat, în privinţa a ceea ce a fost. Dar avem foarte multe lucruri pentru viitor.

– Ce vă propuneţi pentru 2021?

– Sunt un om pragmatic şi nu prea încep cu “dacă”. Când îţi propui ceva trebuie să reuşeşti. Acum spun “dacă” pentru că nu ştiu ce va fi din punct de vedere social. Din cauza Covid-ului nu avem posibilitatea să ne exprimăm, să ne manifestăm public, să organizăm competiţii, sau să aducem sportivii la competiţii, mai ales cu publicul în sală. Boxul fără public este trist, dezolant. În momentul în care restricţiile vor fi înlăturate, atunci vom da şi noi drumul la treabă. Contează foarte mult să vedem ce se întâmplă cu Olimpiada, cu sportivii de acolo, după care ei cred că vor veni la noi, în boxul profesionist şi vom avea eroi pe care să-i vindem dumneavoastră, televiziunilor şi publicului implicit.

– Consideraţi că autorităţile au luat măsurile bune privind lupta de combatere a acestui virus?

– Eu sunt un înverşunat adversar al nenorocirilor care se întâmplă… să arunci în aer o economie mondială. Sigur că sunt şi dedesubturi greu de pătruns. Pentru mine, această mască pe stradă şi toate restricţiile sunt partea unui scenariu care nu are nimic de-a face cu bunăstarea oamenilor. Eu nu cred că puteţi să-mi arătaţi un regim, un guvern care în ultimii 30 de ani chiar au luat măsuri pentru populaţie. Sunt minciuni! Ei ajung acolo din interese de grup şi de bani şi fac lucrurile pentru ei. Măsurile nu sunt pentru oameni. Nu poţi să mă pui să merg cu masca pe stradă, nu poţi să-mi interzici să merg să fac sport, nu poţi să mă amendezi continuu şi să vii cu biciul pe mine. Asa nu înseamnă că mă conduci! Hai să văd dacă ai nişte măsuri care să-mi ajute imunitatea, care să mă ajute să mă feresc, să-mi aduci nişte variante optime la tratament, la prevenire, nu să pui biciul pe noi, să te legi că lumea nu are mască pe stradă. Asta nu ţine şi nu protejează pe nimeni. Dimpotrivă, face rău! Puţinii specialişti care au avut curajul să vorbească despre asta, au spus lucrurile astea… Pentru mine, măsurile luate fac rău.

– De ce credeţi să s-a dat drumul atât de greu sportului din România?

– Agenda nu mai este făcută în România, ci la nivel mare. Noi suntem, din păcate, nişte oameni care jucăm după o partitură scrisă de alţii şi umil ne supunem acestor nenorociri. Sportul, care este elementul principal în sănătatea oamenilor, tocmai în ăla ai lovit. Apoi educaţia, copiii au fost împiedicaţi să meargă la şcoală, dar este evident, spun statisticile, datele medicale, că nu împietează prezenţa copiilor şi nu au efect în creşterea cazurilor de Covid, prezenţa lor la şcoală. Şi atunci, tu îi opreşti pe copii? Aici se loveşte în empatie, în relaţiile sociale, în interacţiunea dintre oameni. Sistemul imunitar se consolidează prin intermediul interacţiunii dintre oameni. Aşa învaţă corpul să se apere! Ei ce fac? Ce ne spun? Staţi în casă, nu interacţionaţi, adică fiţi vulnerabili, ca să fim apoi dependenţi de un guvern care are banii şi care ne dă şi nouă să lăsăm capul jos.

– Liga Profesionistă de Box a fost înfiinţată în anul 2013. Aţi fost împiedicaţi să vă îndepliniţi unele obiective?

– A fost o pondere destul de importantă în piedicile pe care Federaţia le-a pus în cei 7 ani. Au mai fost şi chestiuni conjuncturale care nu ne-au permis să ducem lucrurile acolo unde ne-am fi dorit. Avem mult mai mult potenţial decât am putut arăta. Dacă până la urmă lucrurile vor converge până la un efort comun, cu siguranţă boxul românesc va avea de câştigat. Boxul amator este o pepinieră pentru boxul profesionist, iar boxul profesionist reprezintă speranţa, împlinirea sportivilor de la boxul amator. În boxul amator nu prea se câştigă bani, în boxul profesionist sunt bani mulţi. De ce să nu ne unim forţele? Doar pentru orgolii?

– În alte ţări există o relaţie mai bună între Federaţie şi Ligile Profesioniste?

– În alte ţări, lucrurile astea se întâmplă prin respect. Se respectă fiecare şi permite fiecăruia să dezvolte şi să-şi desfăşoare activitatea conform cu menirea lui. Când se poate, există sprijin. În general, lucrurile sunt despărţite în aşa fel încât să nu existe un amestec. La noi s-a perpetuat o mentalitate veche. Intrăm în nişte chestiuni de organizare a sportului. După 1990, România a plecat după un sistem care permitea federaţiilor naţionale să aibă control la nivel regional, local. Astăzi, sistemul nu mai este acelaşi. Tu ca federaţie sau ligă nu prea mai ai implicare pentru că nu poţi să te duci unde nu finanţezi. La vremea respectivă federaţiile finanţau cluburile. Era un alt sistem. Au trecut 30 de ani şi nu ne-am deşteptat, nu ne-am dezmeticit. Încă sunt multe lucruri de făcut.

– Are rost un meci de box fără spectatori, ori doar cu telespectatori?

– Nu, nu. Am urcat de 230 de ori în ring, în calitate de sportiv, şi de alte sute de ori în calitate de oficial. Trăieşti pentru oameni, trăieşti împreună cu oamenii! De asta vă spun că sunt foarte supărat pe ce se întâmplă! Noi trebuie să trăim în continuare cu adevărat. Ok, suntem oameni, se moare, asta e viaţa. Dar, înainte de toate, se trăieşte! Dumnezeu ne-a lăsat viaţa, bucurie, trebuie să ne bucurăm, să încercăm să facem lucruri împreună. Nici nu vreau să mă gândesc că va continua mascarada asta cu box fără public. Vreau să fim din nou toţi pe stadioane, să avem grijă fiecare de celălalt, pentru că nu e doar Covid-ul ăsta. Există boli mult mai periculoase, de care se moare mult mai mult.

– Când reveniţi la Satu Mare?

– Înainte să vin la Informaţia TV, Florin Mulcuţan m-a dus prin centrul oraşului, unde este un loc, lângă palat, unde m-am aprins şi am văzut deja mii de oameni. Putem organiza un turneu şi să facem din Satu Mare atracţia Europei pentru câteva zile! Cu bani puţini putem face lucruri extraordinare, oamenii să se bucure. De asta avem nevoie, nu de măşti pe faţă şi să stăm îmbufnaţi. Să organizăm o gală în Piaţa 25 Octombrie din Satu Mare ne trebuie în jur de 3 luni de zile. Depinde şi de ce suport şi sprijin avem, din partea autorităţilor şi din partea factorilor economici, locali, regionali. În funcţie de buget, acolo va fi şi nivelul galei.

