Romano-catolicii sărbătoresc Miercurea Cenușii

În acest an, conform calendarului romano-catolic, în 26 februarie se sărbătorește Miercurea Cenușii, ziua în care credincioșii cultului intră în Postul Paștelui, cel mai însemnat post de peste an. Începe cu 40 de zile înaintea Săptămânii Sfinte, a Patimilor, amintindu-ne de postul și de suferințele lui Isus.

Miercurea Cenușii în cultul romano-catolic face o trimitere profundă la vremelnicia trupului omului, punându-l față în față cu viața de apoi, simbolic, tocmai pentru a-i arăta că totul este trecător în viață. Aceasta este o sărbătoare simbolică, mentită să reamintească tuturor că pe Pământ totul este trecător. Cu cenușă obținută din arderea mâțișoarelor sfințite în anul anterior, în Duminica Floriilor, în timpul slujbei din această zi preotul desenează câte o cruce pe fruntea enoriașilor, rostind avertizarea pentru convertire: „Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris” – „Adu-ți aminte, omule, că din pământ ești și în pământ te vei întoarce”. În virtutea acestui lucru, omul are menirea de a se depărta de delăsare, de uitare, de păcat. Această ceremonie își are originea în ritualul de penitență al vechilor creștini, când cei păcătoși își presărau cenușă pe cap în semn de regret al păcatelor și pentru iertarea acestora.

Dat fiind faptul că Miercurea Cenuşii marchează începutul Postului Mare, este evident că în această zi a început și redescoperirea credinței.

O aluzie ne-o dă a doua formulă ce se spune la impunerea cenuşii: “Întoarceţi-vă de la păcat şi credeţi în Evanghelie”. Deşi nu se menţionează explicit botezul, această formulă ne aminteşte de promisiunile făcute la botez, de a respinge păcatul şi de a ne mărturisi credinţa. Este o chemare clară la convertire, la acea mişcare de îndepărtare de păcat şi de apropiere de Cristos, pe care trebuie să o facem în mod repetat de-a lungul vieţilor noastre. La început de Post Mare, Miercurea Cenuşii ne cheamă la un itinerar de convertire ce marchează toată această perioadă.

Începuturile acestei sărbători datează de prin secolul VII, postul fiind o perioadă de pregătire spirituală prin penitență. Miercurea Cenușii este o zi de post deplin și de angajament de purtare virtuoasă.

La Calvaria, biserica în care parohia Catedralei Romano-Catolice de la Satu Mare își oficiază slujbele din cursul săptămânii, cu prilejul acestei sărbători slujba festivă va fi celebrată azi, de la ora 9, de către episcopul PSSa Eugen Schönberger. După Sfânta Liturghie Excelența Sa va oficia și ceremonia specială de impunere a cenuşii. Duminică, la biserica Sfânta Tereza a Pruncului Isus încep și tradiționalele ore de rugăciune pentru tineret.