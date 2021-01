Romano-catolicii din judeţul Satu Mare au început anul 2021 cu adoraţia sacramentului şi cu speranţă de mai bine

“Aşa cum se întâmplă în fiecare an…” Acesta ar fi un început normal pentru un material în care vă prezentăm un eveniment care are o tradiţie de câteva decenii în municipiul nostru. Însă, de data aceasta suntem nevoiţi să spunem că într-un mod total deosebit de anii trecuţi, însă cu aceeaşi evlavie, zeci de enoriaşi au participat vineri, 1 ianuarie, la adoraţia sacramentului, organizată, an de an, la capela Palatului Episcopiei Romano-Catolice din Satu Mare.

Cu această ocazie, de fiecare dată, alături de momentele de rugăciune cei interesaţi au posibilitatea de a vizita capela şi expoziţia permanentă de picturi de la Palatul Episcopal.

Chiar dacă atât viaţa, cât şi obiceiurile noastre s-au schimbat mult în ultimul an, totuşi, numeroşi credincioşi ai cultului au ales să întâmpine noul an în rugăciune, la biserică. Prima zi a anului calendaristic nu reprezintă începutul anului bisericesc nici pentru credincioşii romano-catolici, dar este o zi de sărbătoare importantă, praznicul Sfintei Fecioare Maria Născătoare de Dumnezeu, Ziua Mondială a Păcii.

Rugăciuni de mulţumire

Sărbătoarea de 1 ianuarie a fost marcată printr-o slujbă arhierească oficiată la Catedrala Romano-Catolică din Satu Mare, când toţi cei prezenţi au rostit rugăciuni de mulţumire pentru toate darurile şi harul anului ce a trecut, cerând totodată să aibă parte de harul lui Dumnezeu şi în anul în care am intrat, iar pandemia care ne-a adus atât de multe griji şi necazuri, să se termine cât mai repede.

După Sfânta Liturghie o parte a enoriaşilor s-a îndreptat spre Palatul Episcopal, unde adoraţia sacramentului de la capela acestuia se desfăşoară de fiecare dată cu zeci, sau poate chiar sute de participanţi. De data aceasta, Excelenţa Sa i-a invitat pe enoriaşi să poarte măşti, să păstreze distanţa şi să respecte cât mai mult, atât propria lor sănătate, cât şi a semenilor lor, să-şi rostească rugăciunile în linişte, apoi să iasă din capelă, ca toată lumea să se poată ruga 20-30 de minute, fără să se producă aglomerare în incintă. De data aceasta nu s-a mai făcut simţită nici prezenţa mişcărilor spirituale din cadrul parohiilor, care conduc, an de an rugăciunile comune.

Fiecare credincios şi-a rostit rugăciunile în tăcere şi nu au răsunat nici cântecele tradiţonale. Capela, în prima zi a anului este deschisă toată ziua şi poate fi vizitată de oricine, fără să se programeze sau fără să-şi anunţe vizita anticipat.

Adoraţia sacramentului a început de la ora 12, după încheierea slujbei de la Catedrală, când PSSa episcopul Eugen Schönberger a aşezat Euharistia pe altar, iar în cursul zilei foarte mulţi credincioşi au venit la Palatul Episcopal, unii doar pentru o scurtă vizită, alţii pentru a rosti câteva rugăciuni şi a începe anul avându-L pe Dumnezeu în suflet şi cu încredere deplină că unde Dumnezeu este prezent e şi har şi iubire şi nu e loc de nimic rău, precum şi cu speranţa că El ne va ajuta ca această pandemie să ia sfârşit cât mai repede.