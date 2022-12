Românii vor fi nevoiţi să depună declaraţie pentru a plăti preţ plafonat la energie

Nouă milioane de români ar putea fi puşi pe drumuri să depună declaraţie pe proprie răspundere la furnizorul de curent şi să menţioneze că la respectivul loc de consum au domiciliul sau reşedinţa. Dacă nu vor face asta atunci nu se vor încadra la preţ plafonat la curent. Asta prevede legea care a fost adoptată în Parlament şi trebuie promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.

Actul normativ stabileşte că preţurile plafonate se aplică doar pentru un singur loc de consum, chiar dacă o persoană are mai multe proprietăţi. În cazul clienţilor casnici, preţul final se aplică doar la locurile de consum de domiciliu/reşedinţă. „Clientul casnic care are atât adresă de reşedinţă, cât şi adresă de domiciliu poate beneficia de preţ plafonat fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de reşedinţă, pe baza unei declaraţii pe proprie răspundere depusă la furnizor, privind faptul că nu beneficiază de preţ plafonat pentru un alt loc de consum”, spune legea.

Furnizorii de energie electric[ atrag aten\ia c[, a;a cum este scris[ acum legisla\ia, to\i clien\ii casnici ar trebui s[ trimit[ declara\ii pe proprie r[spundere pentru a putea beneficia de pre\urile plafonate. ”Noi, furnizorii nu avem de unde să ştim dacă un loc de consum este de reşedinţă sau domiciliu, ceea ce se poate interpreta că pentru a beneficia de plafonare toţi clienţii casnici trebuie să transmită furnizorului declaraţia pe propria răspundere”, spune Laurenţiu Urluescu, reprezentantul Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România.