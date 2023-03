Românii vor cumpăra flori de peste 32 milioane de euro în perioada 1-8 martie

Piaţa florilor va atinge un adevărat record istoric de vânzări în perioada 1-8 martie, când vor fi comercializate flori în valoare de peste 32 milioane de euro, arată un studiu realizat de o companie de consultanţă.

Peste 3.000 de firme se bat pe o piaţă pentru care luna martie reprezintă apogeul vânzărilor de peste an. Buchetul de flori va reprezenta, în zilele următoare, poate cel mai bine vândut produs de sezon în România. Potrivit estimărilor Frames, în perioada 1-8 martie vor fi vândute peste 2,3 milioane de buchete de flori.

Estimarea ia în calcul că la oraş, mediul în care se vând peste 90% din flori, locuiesc 4,56 de milioane de femei cu vârsta de peste 18 ani şi că măcar jumătate dintre doamne şi domnişoare vor primi un buchet de flori în această perioadă, la un preţ mediu de 70 de lei.

„Spre comparaţie, în 2020, când am lansat precedentul studiu, business-ul cu flori a depăşit 20 milioane de euro. Diferenţa vine, în primul rând, din scumpirea florilor, preţul mediu per buchet crescând de la 40 la 70 lei în acest interval”, arată analiza citată.

Potrivit estimărilor companiei, 2023 se anunţă a fi, astfel, cel mai bun an din istorie pentru piaţa de flori din România.

Datele preliminarii arată că, în 2021, ultimul an pentru care Ministerul Finanţelor prezintă datele financiare finale, business-ul cu flori din ţara noastră a depăşit 2,2 miliarde de lei, iar în 2023, pe fondul creşterii preţurilor, afacerile din acest sector vor depăşi 2,5 miliarde de lei.

Spre comparaţie, cu 10 ani în urmă, afacerile companiilor de profil abia depăşeau 401 milioane lei.

Şi profitabilitatea sectorului a crescut semnificativ, de la 15,1 milioane lei în 2011 la 188 milioane lei în 2021. În 2023, analiştii se aşteaptă la un profit de 250 milioane de lei.

În piaţa florilor din România activau, în 2021, 3.111 companii cu 5.215 angajaţi, faţă de 1.454 de firme câte erau înregistrate în urmă cu 10 ani.