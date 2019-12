Românii sunt pe penultimul loc în UE la numărul de vizite la stomatolog

Europenii merg destul de rar la medicul stomatolog. Aceasta este concluzia celor mai recente date statistice publicate de Eurostat. Conform Biroului de date statistice al Uniunii Europene, numărul mediu de consultări al medicilor stomatologi este mult mai mig decât al medicilor în general.

Cel mai des trec pragul stomatologului olandezii, pe primul loc în Uniunea Europeană în anul 2017, cu 2,8 vizite la medicul stomatolog în medie pe an. Olanda e urmată în top de Cehia şi Lituania, cu 1,6 vizite la stomatolog în medie anual. România e pe penultimul loc din Uniune, cu 0,4 vizite în medie pe an. Ne mai depăşeşte Cipru cu 0,1 vizite în medie pe an.