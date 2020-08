Românii puşi faţă în faţă cu deşeurile care pun în pericol viaţa animalelor acvatice

Poluarea cu deşeuri a Dunării şi a Mării Negre este una dintre cele mai puternice ameninţări care pune în pericol viaţa animalelor acvatice din apele României, dar şi sănătatea noastră.

1 milion de păsări marine şi 100.000 de mamifere marine, peşti, ţestoase mor în fiecare an doar din cauza deşeurilor de plastic, iar 40% din speciile existente de balene, delfini şi marsuini, toate speciile de ţestoase marine şi aproximativ 36% din speciile de păsări marine au ingerat deşeuri de plastic, crezând că sunt hrană, conform datelor publicate de Organizaţia Naţiunilor Unite şi de Agenţia Europeană de Mediu.

Pentru a atrage atenţia asupra acestui pericol, Asociaţia Act for Tomorrow şi Kaufland România au lansat campania de conştientizare împotriva poluării cu deşeuri a apelor din România “Faţă în faţă cu deşeurile din ape”, prin care românii sunt puşi faţă în faţă cu deşeurile care pun în pericol vieţile animalelor acvatice. Prin această campanie, oamenii sunt îndemnaţi să spună “Stop deşeurilor din Ape!”, fiind ajutaţi de imaginile cu puternic impact vizual, care pun în oglindă cele mai importante specii de animale acvatice sau protejate din Marea Neagră, Dunăre şi Dobrogea, cu cele mai întâlnite deşeuri din ape.

Conceptul general al campaniei are în centru o paralelă între durata medie de viaţă a animalelor şi cea a deşeurilor, privite în oglindă. Acesta subliniază faptul că atunci când ne privim în oglindă vedem cea mai bună versiune a noastră, dar dacă un animal marin s-ar putea oglindi în apă ar vedea bucăţi din deşeuri, care rezistă mult timp după terminarea vieţii acestuia.

Campania lansată în cadrul programului „Acţionăm pentru Ape – A.P.A”, iniţiat de Asociaţia Act for Tomorrow, alături de Kaufland România, cu sprijinul Administraţiei Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral constă în 11 materiale vizuale, primele 10 ilustrând o paralelă între durata medie de viaţă a animalelor şi cea a deşeurilor, privite în oglindă. Ultimul afiş are în centrul său omul, oglindit în suma deşeurilor prezentate în primele 10 materiale. Astfel, oricine priveşte aceste materiale vizuale poate conştientiza faptul că odată ajunse în natură, deşeurile nu dispar, ci rămân în fluvii, mări şi oceane până la 500 de ani după dispariţia animalelor şi a omului.

Pe lângă diseminarea materialelor în mediul online, pentru a face aceste informaţii cunoscute turiştilor, Act for Tomorrow, Kaufland România şi Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, vor organiza în perioada 7 august-20 septembrie o caravană de informare şi educare. Această acţiune va consta atât într-o expoziţie a celor 11 materiale vizuale, cât şi într-un punct de informare, în care turiştii interesaţi vor putea afla mai multe detalii despre poluarea cu deşeuri a apelor din România şi impactul acestora asupra speciilor de animale. Caravana va avea forma unei structuri realizată din materiale ecologice, dotată cu energie electrică provenind din panouri fotovoltaice. Turiştii interesaţi vor putea să o întâlnească în 3 dintre cele mai importante staţiuni de pe litoral (Constanţa, Năvodari şi Mangalia), dar şi în reţeaua magazinelor Kaufland România din judeţul Constanţa. Caravana va avea următorul program: 7 – 17 august – Plaja Reyna, Constanţa; 18 – 31 august – Plaja Nomad, Năvodari; 31 august – 13 septembrie – Plaja Eminescu, Mangalia; 10 – 17 august – două dintre magazinele Kaufland Constanta; 17 – 24 august – Magazin Kaufland Constanţa + Magazin Kaufland Năvodari; 31 august – 6 septembrie – Magazin Kaufland Mangalia.

Primele 10 materiale vizuale reprezintă ilustrarea grafică a celor mai importante specii de peşti şi păsări din zona Mării Negre şi din Dunăre, dar şi din Dobrogea: Delfinul, Sturionul, Căluţul de Mare, Pisica de Mare, Meduza, Somnul, Scrumbia, Crapul, Pelicanul şi Ţestoasa Dobrogeană. Acestea sunt puse faţă în faţă cu cele mai întâlnite deşeuri din ape: PET-uri, sticle, paie de plastic, plase de pescuit, pungi de plastic, tacâmuri de unică folosinţă, beţe de urechi, doze de aluminiu, ambalaje de dulciuri şi măşti de protecţie de unică folosinţă.

Ultimul afiş ilustrează omul privindu-se în oglindă cu totalitatea deşeurilor generate. Acest material transmite un mesaj care poate părea dur, însă care ne poate ajuta să conştientizăm că noi, oamenii, suntem principalii generatori ai poluării şi că acţiunile noastre au consecinţe devastatoare asupra naturii şi a celorlalte vieţuitoare.

De asemenea, în cadrul campaniei va fi lansat şi site-ul www.actionampentruape.ro, o platformă de responsabilizare a populaţiei, cu rol educaţional în combaterea poluării apelor şi conservarea mediului marin.

Trebuie menţionat faptul că, din fericire, la nivelul Uniunii Europene, problema poluării apelor cu deşeuri din plastic a devenit o prioritate pentru instituţiile europene, Parlamentul European şi Comisia Europeană. Reglementările adoptate în ultimii doi ani interzic în totalitate produsele din plastic de unică folosinţă pentru care există deja materiale alternative. De asemenea, noile reglementări obligă producătorii de anumite articole extrem de nocive mediului acvatic (de exemplu, ambalaje, filtre pentru produse din tutun, şerveţele umede etc.) de a acoperi costurile de gestionare a deşeurilor şi de curăţare (aşa-numita responsabilitate extinsă a producătorilor). De asemenea, cadrul de reglementare la nivel European stabileşte obiective de colectare şi reciclare ambiţioase pentru deşeurile de plastic.

„Deşeurile de plastic care poluează constant apele româneşti sunt invizibile pentru cei mai mulţi dintre noi, nu le vedem în jurul nostru zi de zi. Dar ele există şi ajung în calea vieţuitoarelor marine, având un impact devastator. Vrem prin această campanie să tragem un semnal de alarmă asupra acestui impact negativ, care poate fi cu siguranţa micşorat prin implicarea fiecăruia dintre noi. De aceea, pe lângă componenta de conştientizare, aducem soluţii concrete şi acţiuni punctuale pe care le avem la dispoziţie pentru a ne proteja apele şi întreaga lor biodiversitate”, a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

“Educaţia reprezintă una dintre cele mai puternice arme pe care le avem la dispoziţie pentru a accelera schimbările pe care ni le dorim în societate. Suntem convinşi că românii îşi pot schimba atitudinea şi comportamentul faţă de deşeuri, dacă devin conştienţi că fiecare gest al lor poate avea consecinţe pe termen lung. Credem cu tărie că prin această campanie vom reuşi să responsabilizăm cât mai mulţi oameni, astfel încât să reducem cantitatea de deşeuri din apele din

România, care afectează atât vieţuitoarele acvatice, cât şi sănătatea noastră ”, a declarat Andrei Coşuleanu, Preşedinte Act for Tomorrow

„Implicarea în comunitate ar trebui să reprezinte scopul oricărei instituţii din administraţia publică. Faptul că ONG-urile sunt deschise spre parteneriate cu Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral ne onorează şi ne responsabilizează în tot ceea ce înseamnă protejarea mediului şi implicit a acestei rezerve vitale – APA. Credem că prin astfel de proiecte putem educa publicul larg, astfel încât, noi toţi sa beneficiem de un mediu mai curat”, a declarat directorul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, Bogdan BOLA.

Acest demers vine în continuarea acţiunii lansate acum două săptămâni, când, în cadrul programului “Acţionăm pentru Ape!”, a fost amplasată prima infrastructură de colectare separată sub forma unor animale marine gigant pe plajele din România, care reprezintă cele mai cunoscute specii protejate din apele noastre (doi delfini, un sturion şi o ţestoasă).

Campania „Acţionăm pentru Ape – A.P.A.” se află la cea de-a doua ediţie, în cadrul primei ediţii fiind organizate în perioada septembrie – noiembrie 2019, 7 evenimente de curăţare a plajelor de la Marea Neagră şi Dunăre. La aceste evenimente au participat 630 voluntari şi au fost colectate 9,1 tone de deşeuri.

Programul ecologic A.P.A. face parte din REset Plastic – Strategia internaţională integrată anti-plastic a Grupului Schwarz, care include şi Kaufland România.

Grupul Schwarz, din care face parte şi compania Kaufland România, se numără printre cele mai mari societăţi comerciale internaţionale, îşi cunoaşte şi îşi asumă responsabilitatea faţă de mediu la nivel global. Prin REset Plastic, a elaborat o strategie internaţională integrată, care cuprinde cinci domenii de acţiune: reducerea cantităţii de plastic din ambalaje, regândirea designului acestora, reciclarea şi eliminarea completă a plasticului, precum şi inovare şi educare în acest domeniu. Astfel, viziunea „Mai puţin plastic – circuite închise” devine realitate. Pentru mai multe informaţii despre REset Plastic vizitaţi kaufland.ro/resetplastic.

Act for Tomorrow