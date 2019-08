Românii lucrează 169 de zile pe an numai pentru plata taxelor

Institutul Molinari a luat cazul unui român cu salariu mediu anual brut de 8.583 euro. Angajatul trebuie să plătească impozit, contribuţii fiscale, TVA şi alte taxe care se ridică la 46,32% din întregul salariu, a calculat institutul. Drept urmare, românul va rămâne în mână cu numai 4.607 euro. La un salariu de 100 de lei, ar însemna că românul plăteşte taxe de 46,32 lei şi rămâne în mână cu numai 53,68 lei.

Institutul Molinari calculează numărul de zile pe care trebuie să le muncească un angajat român cu un salariu mediu pentru a-şi plăti dările către stat, cu scopul de a calcula povara fiscală. Ziua din an în care acesta va termina de plătit taxele a primit numele „ziua libertăţii fiscale“. Numai pentru a plăti taxele către stat aferente unui an, care cumulează 46,32% din venituri, românii lucrează până în data de 19 iunie a acelui an. Abia după această dată ei lucrează pentru ei înşişi.

Astfel, 19 iunie este pentru români „ziua libertăţii fiscale“, când ei scapă de povara taxelor datorate statului. Această dată ne situează pe locul 17 în UE în clasamentul libertăţii fiscale, ţinând cont că cel mai rapid îşi plătesc taxele către stat locuitorii din Cipru, Malta şi Irlanda, pe 27 martie, respectiv 19 şi 26 aprilie, iar cel mai greu locuitorii din Austria, Belgia şi Franţa, pe 18, 27 şi respectiv 29 iulie. Spre comparaţie, un francez cu salariul mediu este printre cei mai bine plătiţi din UE, cu un venit anual de 55.158 de euro. Cu toate acestea, el este şi taxat puternic, 54,73% din veniturile sale mergând către stat. La polul opus, un angajat din Cipru încasează în medie un salariu anual de 25.872 euro, însă dă numai 26,60% din aceşti bani către stat.