Românii au cumpărat cu peste 25% mai multe autoturisme noi în primul semestru

Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în România cu 25,4%, în primele şase luni din 2023 faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior, iar maşinile „verzi” au înregistrat un salt ;i mai mare, de 34,5% şi o cotă de piaţă de 21,9%, relevă statistica Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).

Autoturismele, care reprezintă aproximativ 84% din total piaţă, au înregistrat, la nivelul lunii iunie 2023, un volum de 12.993 de unităţi, cu 18,9% mai mult decât în intervalul similar din 2022.

În ceea ce priveşte cota de piaţă, segmentul SUV se află pe prima poziţie, cu o cotă de 42,3% (-3,4% faţă de 2022), urmat de Clasa C (cotă de 30,3%, +4,1%) şi Clasa B (cotă de 16,9%, +1,3%).

În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în perioada analizată, motorizările pe benzină înregistrează o scădere de 0,2% comparativ cu cota deţinută în perioada similară din 2022, până la o pondere de 64,9%. Totodată, autoturismele echipate cu motoare diesel au înregistrat o scădere de 1,3%, de la an la an, şi deţin o cotă de 13,2% din total. La categoria autoturismelor „electrificate”, cota de piaţă a ajuns, după primele şase luni ale anului în curs, la 21,9%, peste ponderea de 8,7% deţinută de motoarele diesel.

Potrivit sursei citate, autoturismele full electrice deţin o cotă de 9,6% din piaţă, iar achiziţiile din această categorie au crescut considerabil (+34,5%), raportat la primul semestru din 2022. În acest context, se înregistrează o creştere importantă a autoturismelor 100% electrice (+57%) şi a celor plug-in hybrid (+46,9%).

Statistica APIA evidenţiază faptul că, în primele şase luni ale anului curent, cele mai multe achiziţii de autoturisme au fost realizate de către persoane juridice (58%), iar diferenţa de 42% le revine persoanelor fizice.