România va trimite militari la forța NATO din Polonia

Președintele României Klaus Iohannis a anunțat marți, după ședința CSAT, că România va trimite 120 de militari la forța NATO din Polonia.

„Înainte de a prezenta principalele decizii asumate astăzi, vă anunţ că vineri am aprobat, după consultarea membrilor CSAT, participarea României la Grupul de luptă pentru asigurarea prezenţei înaintate consolidate a NATO din Polonia.

Astfel, începând cu anul 2017, ţara noastră va fi prezentă cu o subunitate la nivel de companie, cu un efectiv total de 120 de militari, cu capabilităţile aferente, aşa cum, de altfel, ne-am angajat la Summitul NATO de la Varşovia din 2016. Acest grup de luptă are rolul de a contribui la asigurarea securităţii, complementar forţelor naţionale de apărare, în situaţii de criză sau de conflict. Am informat Parlamentul României în această chestiune.”, a declarat Klaus Iohannis.

CSAT a aprobat obiectivele României la Summitul NATO de la Bruxelles

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat obiectivele României la Summitul NATO de la Bruxelles, a anunțat marți președintele Klaus Iohannis.

„Am aprobat obiectivele României la Summitul NATO de la Bruxelles care se va desfășura în această primăvară, probabil la sfârșitul lunii mai. (…) Așteptările României sunt, în principal, legate de reconfirmarea importanței și solidității relației trans-atlantice, o relație bazată pe unitatea și solidaritatea între aliați. Totodată, ne așteptăm ca, în cadrul Summitului, să fie evidențiate și promovate contribuțiile României la NATO, precum și la asigurarea securității europene și euro-atlantice, cu păstrarea în atenția aliaților a importanței strategice a Mării Negre”, a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni, după ședința CSAT.

El a arătat că reuniunea de la Bruxelles va asigura cadrul pentru prezentarea viziunii noii administrații a Statelor Unite ale Americii cu privire la rolul Alianței, o evaluare de etapă a procesului de implementare a deciziilor adoptate la Varșovia și lansarea unor noi direcții de acțiune în pregătirea Summitului din 2018, norează Agerpres.

Iohannis: MApN, MAI, SIE, SPP și STS și-au îndeplinit cu succes misiunile încredințate anul trecut

Președintele Klaus Iohannis a declarat marți că instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale și-au îndeplinit cu succes misiunile încredințate anul trecut.

El a precizat că, în ședința CSAT, s-au analizat activitatea Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, SIE, SPP și STS în anul 2016 și principalele obiective ale acestora pentru anul în curs.

„Ținând cont de evenimentele interne și internaționale, instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale și-au îndeplinit cu succes misiunile încredințate”, a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni, după ședința CSAT.

El a adăugat că s-au analizat și activitatea desfășurată anul trecut de Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică și Centrul Național de Răspuns la incidente de Securitate Cibernetică și prioritățile pentru acest an.

Președintele Iohannis a menționat că a fost analizat și raportul CSAT privind activitatea din 2016, arătând că acest document va fi transmis spre aprobare Parlamentului.