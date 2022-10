România, tot mai aproape de Schengen

Guvernele statelor Uniunii Europene vor vota în luna decembrie dacă România şi Bulgaria vor fi primite în spaţiul Schengen, după 11 ani de amânări. Experţii Comisiei Europene fac o vizită în România în cursul acestei săptămâni, fiind vorba despre o dovadă de transparenţă prin care statul român vrea să arate că e pregătit pentru intrarea în spaţiul Schengen. Vizita inspectorilor în România nu e parte din calendarul oficial sau obligatoriu privind aderarea României la spaţiul Schengen, spun oficiali din Guvern.

Amânarea abuzivă a intrării României şi Bulgariei în Schengen a fost din nou subiect de dezbatere în Parlamentul European pe data de 5 octombrie 2022, Comisia, Consiliul şi vasta majoritate a grupurilor din Parlament susţinând că România şi Bulgaria şi-au îndeplinit de 11 ani obligaţiile pentru a intra în Schengen, dar că din cauza atitudinii Olandei, ce se foloseşte de dreptul de veto, cele două ţări nu pot intra în Schengen.

Discursul europarlamentarului Cristian Terheş

Vorbind pe acest subiect în plenul Parlamentului European, pe data de 05.10.2022, europarlamentarul Cristian Terheş a spus:

„Dragi colegi, stimat reprezentant al Comisiei, al Consiliului, vorbesc din perspectiva unui cetăţean european, cetăţean al României, şi am stat şi am ascultat cu foarte mare atenţie ceea ce s-a spus în acest plen şi nu pot să nu-mi ascund stupoarea şi şocul la ceea ce am auzit.

S-a confirmat şi s-a agreat de către toţi că de 11 ani, România şi Bulgaria îndeplinesc toate condiţiile pentru a intra în Schengen şi cu toate acestea, în 2022 noi încă mai avem această discuţie.

Avem colegi în acest plen care vin şi spun că poate România şi Bulgaria nu ar fi bine să fie primite în Schengen ba, dacă se poate, şi să fie excluse din UE. Vin alţii care spun, şi oferă scuze, că o ţară profită şi îşi foloseşte dreptul de veto pentru a opri integrarea României şi a Bulgariei în Schengen.

Avem însă reprezentanţii Comisiei, care vedem că au pârghii la îndemână să-şi folosească “persuasiunea” pentru a “convinge” ţări, şi mă gândesc la Polonia şi Ungaria, pentru a acţiona într-o anumită direcţie şi vă întreb, cetăţenii din România şi din Bulgaria care aud această discuţie, că de 11 ani, deşi şi-au îndeplinit toate condiţiile, nu sunt primiţi încă în Schengen, ce pot crede? Ce pot crede despre Uniunea Europeană? Ce pot crede despre Parlament şi, nu în ultimul rând, despre Comisia Europeană?

Vă invit, de aceea, să întreprindeţi toate demersurile pentru ca aceste ţări, care de 11 ani şi-au îndeplinit condiţiile, să intre în Schengen. Mulţumesc.”