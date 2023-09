ROMÂNIA: Societatea Ornitologică face înscrieri în programul de conectare cu natura, pentru al optulea an

Cel mai prietenos program de educaţie a copiilor în ce priveşte comuniunea cu natura a luat startul şi anul acesta. Este vorba despre iniţiativa Societăţii Ornitologice Române, care se află în al optulea an în care se vor mobiliza preşcolarii şi şcolarii, pentru a lua parte la diferite activităţi în natură, aproape de păsări şi animale mici.

SOR anunţă că Ediţia a VIII-a 2023 – 2024 va deschide sesiunea de înscriere în program, iar noul sezon se preconizează a fi cel puţin la fel de reuşit ca în anii anteriori. În 2023, peste 70.000 de copii au devenit prietenoşi cu mediul înconjurător, prin activităţile demarate de societate.