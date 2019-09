România pierde cu Spania, scor 1-2 (0-1)

Tricolorii au pierdut la limită partida cu Spania, 1-2, ratând în final două şanse mari de a egala. Urmează meciul cu Malta, duminică, la Ploieşti, de la ora 19:00.

Cel mai mare stadion al ţării îşi împlineşte scopul găzduind echipa naţională a României. Cu două ore înainte de startul partidei, când îşi deschide porţile, începe să pompeze uşor, uşor speranţele microbistului român de pretutindeni. Devine locul unde orice adult sau copil, care a “bătut” cândva o minge în curtea şcolii, îşi doreşte să fie.

Români de toate vârstele iau cu asalt tribunele, sunt râuri galbene ce curg spre stadion, spre inima României fotbalistice, aducând cu ele entuziasm, susţinere şi încredere că de data asta se poate. Vara fierbinte din Italia e încă aproape, iar 7 dintre jucătorii prezenţi la EURO U21 sunt acum în lotul lui Cosmin Contra. România – Spania nu e meciul decisiv, dar poate deveni momentul când tricolorii ridică privirea din pământ şi privesc mândri spre EURO 2020. Au în spatele lor 50.000 de suporteri în tribune şi milioane în faţa televizorului!

Fortăreaţa Tătăruşanu

Cu privirea sus, ai noştri ies pe gazon în uralele spectatorilor, iar imnul României răsună parcă mai tare ca niciodată. În el se simte dorinţa de succes a galbenilor, de pe teren sau din tribune.

Spaniolii încep bine meciul şi încearcă să rezolve repede partida. După doar 30 de secunde, Paco Alcacer scapă din marcajul stoperilor noştri, dar e blocat de Tătăruşanu. Ne trezim, ne aşezăm mai bine în teren, iar Puşcaş ţâşneşte în banda dreaptă, scapă de Ramos şi trimite în careu, însă Keşeru ajunge prea târziu la colţul scurt. Da, Spania, aşa e, nu ne predăm uşor! Imediat, oaspeţii încearcă din nou să dea lovitură, dar Tătăruşanu e din nou la post şi îl blochează pe Alcacer, scăpat iarăşi singur spre poarta noastră. Ramos şi Jordi Alba pun şi ei presiune, dar Tătă e în zi mare! La poartă cealaltă, Puşcaş se bate pentru orice minge cu Ramos şi Llorente, ce forţă de om!

Avantaj Spania la pauză

Şi vine minutul 27, când arbitrul Deniz Aytekin dictează lovitură de la 11 metri după un duel între Deac şi Ceballos! A executat Ramos şi de data asta Tătăruşanu nu s-a mai opus! Resimţim golul primit! Puşcaş cere mingea, dar ajunge din ce în ce mai greu la el. Stanciu vrea multe, dar lipseşte pasa care să facă diferenţa. Spania se simte bine în această situaţie, ne aşteaptă pregătită să lovească din nou! Are ocazia să o facă, însă Tătăruşanu îl blochează din nou pe Paco Alcacer, neputincios până acum în faţa portarului român şi totuşi Spania intră în avantaj la pauză.

“Ibericul” Andone înţeapă “Furia Roja”

Începem slab repriza a doua, ibericii profită de neatenţia noastră şi marchează din nou, 0-2! Alcacer reuşeşte până la urmă să treacă de zidul Tătăruşanu! Şi din nou suferim! Tribunele simt, îi încurajează pe băieţi! Contra schimbă, iese Keşeru şi intră Andone. Puşcaş mai câştigă un duel, trimite în faţa porţii, mingea traversează careul până la Deac. O preluare, centrare, cap Puşcaş şi Andone trimite în poarta lui Kepa! Gol, România şi Arena Naţională explodează!

Revin speranţele!

Selecţionerul nostru mai face o mutare, iese Stanciu şi intră Ianis. Încercăm să profităm de momentul bun. Ibericii devin mai precauţi, ai noştri prind curaj. În tribune se aud tobele, din ce în ce mai tare, din în ce mai des, precum pulsul microbistului român! Se aude: RO-MÂ-NIA! RO-MÂ-NIA! Şi apoi ritmurile de “Ciuleandra”, coloana sonoră a bucuriei tricolore la EURO U21. Intră şi Maxim în locul lui Deac. Mijlocaşul lui Mainz trimite o pasă bună pe culoar, Puşcaş aleargă bine printre Ramos şi Llorente, ultimul îl opreşte din spate şi vede cartonaşul roşu! Mai sunt 10 minute şi jucăm în superioritate!

Ce ratare în final!

Spania face pasul în spate, nu mai riscă nimic, încearcă să păstreze avantajul de pe tabelă. Urcăm timid, încă. Nu ne aruncăm în atac. Mai sunt 5 minute… Maxim încearcă, dar pasa spre Ianis nu îi iese. În schimb lui Hagi, da. Îl găseşte singur pe Puşcaş în careu, dar Kepa respinge în corner. Executăm repede, acelaşi Puşcaş pluteşte pe lângă Ramos şi, din păcate, portarul se opune din nou, iar Grigore trimite peste poartă din apropiere! Ce şansă bună irosită! Ratăm un egal pe care l-am fi meritat!

Am pierdut cu Spania, dar tricolorii şi-au câştigat respectul suporterilor români! Au părăsit terenul cu capul sus şi pieptul în faţă, în aplauzele suporterilor! Am luptat împreună, am suferit împreună, dar ne vom bucura împreună! Batem Malta, Feroe şi apoi jucăm calificarea pe teren propriu, cu Norvegia şi cu Suedia. Hai, România!

ROMÂNIA – SPANIA 1-2

Au marcat: Andone (59) / Ramos (29 pen.), Alcacer (47)

ROMÂNIA: 12. Tătăruşanu – 2. Benzar, 5. Nedelcearu, 6. Chiricheş – cpt., 21. Grigore, 3. Toşca – 17. Deac (10. Maxim, 71), 18. Marin, 8. Stanciu (11. Hagi, 63) – 9. Puşcaş, 13. Keşeru (23. Andone, 56). Selecţioner: Cosmin Contra. Rezerve: 1. I. Radu, 16. Niţă – 4. Rus, 7. Grozav, 14. Păun, 15. Anton, 19. Bordeianu, 20. Ştefan, 22. Cicâldău

SPANIA: 13.Kepa – 22. Navas, 3. Llorente, 15. Ramos, 18. J.Alba – 17. Ruiz, 5. Busquets, 8. Niguez – 19. Rodrigo (12. Oyarzabal, 71), 9. Alcacer (4. Hermoso, 84), 6. Ceballos (7. Sarabia, 76). Selecţioner: Robert Moreno. Rezerve: 1. De Gea, 23. Pau Lopez – 2. Carvajal, 10. Alcantara, 11. Suso, 14. Gaya, 16. Rodri, 20. Nunez, 21. Parejo

SURSĂ: FRF.RO