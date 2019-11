România, locul 1 în UE la locuinţe cu toalete în curte

În 19 noiembrie, conform Eurostat, a fost Ziua Mondială a Toaletei, iar cu acest prilej Biroul de date statistice al Uniunii Europene a publicat un interesant material pe tema accesului la toaletă interioară al europenilor.

Anul trecut, 2,1% din populaţia Uniunii Europene trăia într-o locuinţă fără toaletă în interior. Mai puţine asemenea situaţii în comparaţie cu anul 2010, când 3,3% din europeni nu avea toaletă în casă.

Cifrele arată că România conduce detaşat în topul statelor membre în care oamenii nu au toaletă în casă. Cu alte cuvinte, mai mult de unul din patru români nu au în gospodăria lor o toaletă interioară: 27,7%. La mare distanţă de România la acest capitol se află Bulgaria cu 15,3%, Lituania cu 10,6%, Letonia cu 9,9% şi Estonia cu 5,3%.

În schimb, în 19 state membre ale Uniunii Europene ponderea locuinţelor fără toaletă a fost sub 1 procent, Germania, Luxemburg, Olanda şi Suedia având zero curat, Malta şi Irlanda 0,1%, Spania 0,2%, Belgia 0,9%. Ungaria are 3,9% locuitori care nu au în casă toaletă.

„O toaletă nu este doar o toaletă, salvează vieți, protejează demnitatea și creează oportunități”, arată ONU, citată de Mediafax. Servicii de salubritate sigure înseamnă faptul că oamenii dispun de facilități igienice pentru toaletă care nu sunt împărțite cu alte persoane din gospodărie.

ONU arată că zilnic aproximativ 637 de milioane de persoane își fac nevoile în aer liber. De asemenea, circa o jumătate de milion de copii cu vârsta sub cinci ani mor anual din cauza unor boli provocate de apa contaminată, lipsa unor condiții sigure de salubritate și a igienei. Potrivit unui raport recent al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), cel puțin 2 miliarde de persoane folosesc surse de apă contaminată cu materii fecale.

De asemenea Info Cons, o organizație pentru protecția consumatorilor, arată în urma unui studiu că în București sunt doar 220 de toalete publice pentru cele 2.131.034 de persoane cu domiciliul stabil in Capitală, fără a lua în calcul turiștii și cei care tranzitează Capitala.

Iată concluziile studiului: cele mai multe toalete publice se află în subordinea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, cu un total de 114 toalete publice în subordine, respectiv 52% din total. Acestea sunt împărțite de asemenea în toalete ecologice (97) și toalete automate (17). La polul opus se află Primăriile Sectoarelor 2 și 5, care au doar 3 toalete publice în subordine fiecare, respectiv 1% din totalul de toalete.