România intră în starea de alertă pe 30 de zile

Declararea stării de alertă pe 30 de zile a fost anunţată joi seara, 14 mai, la ora 23.20, de către ministrul Marcel Vela. Hotărârea a fost luată de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

Secretarul de stat Raed Arafat a anunţat mai multe decizii, printre care interzicerea deschiderii teraselor, restaurantelor, hotelurilor.

Produse alimentare și băuturi pot fi preparate și vândute în regim de drive-in și take away, ca și până acum.

Mall-urile de peste 15.000 de metri pătrați rămân închise, cu excepția magazinelor care au funcționat și pe perioada stării de urgență.

Arafat a anunțat și prelungirea suspendării zborurilor pentru mai multe țări, pentru încă 14 zile.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că nu vor urma 3 zile fără reguli şi restricţii şi că executivul are un cadrul legal în vigoare pentru a lua măsuri. „Dacă situaţia se va înrăutăţi atunci nu voi ezita să declar din nou stare de urgenţă”, a declarat preşedintele.

Declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis:

„Dragi români,

Astăzi este ultima zi în care România se mai află în stare de urgenţă. Suntem la finalul a două luni dificile, în care cei mai mulţi dintre dumneavoastră, majoritatea covârşitoare, aţi respectat cu stricteţe restricţiile instituite de autorităţi. Aţi stat în case, aţi renunţat să vă mai vedeţi familia şi prietenii, v-aţi schimbat cu totul întreaga viaţă punând mai presus nu doar sănătatea voastră, dar şi pe a celorlalţi.

Printr-un efort naţional, am reuşit să stopăm răspândirea rapidă a epidemiei şi să limităm semnificativ numărul de victime.

Dumneavoastră, dragi români, sunteţi eroii acestui efort naţional. Vă mulţumesc pentru toate sacrificiile pe care le-aţi făcut!

Acum, când încheiem cele două luni de stare de urgenţă şi tragem linie, putem spune cu toată certitudinea: Împreună am salvat vieţi! Aşa arată o naţiune puternică şi unită! Şi la fel de puternici şi uniţi trebuie să continuăm şi în lunile următoare, pentru că lupta cu acest virus nemilos este departe de a se fi încheiat.

(…)

Unde se află România la finalul stării de urgenţă? Vă spun doar câteva cifre, care să ne ofere o imagine generală:

Astăzi, la data expirării stării de urgenţă, România înregistrează 16.247 de cazuri de îmbolnăvire, cu 245 de cazuri noi de ieri până astăzi, ceea ce arată un trend epidemiologic în uşoară scădere. Numărul de cazuri vindecate – 9.053 astăzi – este mai mare decât cel al cazurilor active, şi anume astăzi 6.148.

225 de pacienţi se află internaţi în secţiile de tratament intensiv şi vreau să menţionez că pe toată durata stării de urgenţă nu s-au înregistrat depăşiri de capacitate în sectorul de tratament intensiv.

La începutul stării de urgenţă, în România capacitatea zilnică de testare a fost de 704 teste pe zi. Astăzi, prin efortul concertat al autorităţilor, capacitatea de testare a crescut progresiv, am ajuns la un număr de 10.643 de testări pe zi. Până la această dată, în România au fost efectuate 277.804 teste.

Vreau să mulţumesc încă o dată medicilor şi personalului medical pentru eforturile extraordinare din toată această perioadă! Protejarea cu prioritate a cadrelor medicale prin dotarea cu celeritate cu echipamente şi materiale sanitare – măşti de protecţie, combinezoane, mănuşi, echipamente medicale şi substanţe dezinfectante – a fost esenţială în lupta cu răspândirea virusului.

România, din păcate, a fost foarte puţin pregătită pentru a face faţă unei crize. În rezerva statului nu am găsit, aşa cum ar fi fost normal, toate materiale necesare într-o situaţie de urgenţă. Am fost nevoiţi să identificăm rapid soluţii şi iată că am reuşit ca, într-un timp foarte scurt, să achiziţionăm tot ce era nevoie.

Situaţia fără precedent cu care ne-am confruntat în aceste săptămâni ne-a pus în faţă o oglindă de multe ori nemiloasă pentru ce a însemnat eşecul din ultimii 30 de ani în fundamentarea unui stat eficient. Nu este prima dată când spun că cea mai importantă reformă de care România are nevoie este reconstrucţia statului. Este un obiectiv ambiţios, care nu se poate realiza în patru ani, dar este obligatoriu să începem resetarea pentru a putea dezvolta ţara noastră. Sănătatea, educaţia, administraţia, sistemele ignorate atâţia ani şi căpuşate, trebuie să fie priorităţile noastre. Dacă aceste sisteme nu sunt puternice, statul se îndoaie.

În plus, în această perioadă ne-am confruntat şi cu o legislaţie aproape inexistentă, în orice caz insuficientă pentru o situaţie de criză. A trebuit să ne descurcăm pe baza a două-trei acte normative adoptate destul de neglijent în urmă cu 20 de ani. În trei decenii, nu s-a construit în România o legislaţie coerentă, prin care statul să poată face faţă inclusiv unei epidemii extinse. Guvernul este obligat să se adapteze permanent la puţinele resurse legislative pe care le are la dispoziţie, în timp ce în Parlament politicieni vechi şi retrograzi au încercat să dărâme şi modestele instrumente pe care le aveam la dispoziţie.

Am văzut de altfel chiar zilele trecute cu câtă iresponsabilitate unii parlamentari erau gata să facă aproape inoperabilă şi legea privind starea de alertă.

Această situaţie nu mai poate continua! Legislaţia trebuie croită într-un mod coerent, astfel încât să permită intervenţia rapidă a statului. Într-o situaţie de urgenţă ori de alertă, Guvernul, indiferent de culoarea politică, este cel care trebuie să ia măsuri imediate pentru că el are instrumentele executive pentru a le pune în practică rapid atunci când se impune.

În ultimele săptămâni, s-au văzut foarte bine deficienţele statului. Dar această perioadă ne-a arătat şi că cele mai grele provocări pot fi depăşite dacă Executivul, reprezentat de Preşedinte şi Guvern, lucrează ca o echipă. Şi acesta este modul de funcţionare corect într-un stat consolidat, ca Preşedintele şi Guvernul să îşi înţeleagă responsabilităţile şi să colaboreze pentru a proteja cetăţenii.

De mâine intrăm într-o nouă etapă, pentru că încetarea stării de urgenţă nu echivalează, din păcate, cu finalul epidemiei.

Din punct de vedere medical, avem ceva semnale pozitive, dar trebuie să conştientizăm cu toţii că pericolul reprezentat de acest virus este departe de a fi trecut. Ce am făcut până acum s-a dovedit eficient şi am reuşit să ţinem epidemia sub control. În continuare sunt însă necesare măsuri pentru revenirea la o viaţă mai apropiată de normalitate, dar în aceleaşi condiţii de maximă siguranţă.

Astăzi, Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă declară starea de alertă şi va institui toate reglementările obligatorii prin care vor fi menţinute măsurile de prevenţie. Am văzut discuţii în spaţiul public legate de intrarea în vigoare a noii legi privind starea de alertă abia de luni, iar unii politicieni, care se dovedesc total iresponsabili, alimentează ideea de vid legislativ.

Dragi români, nu vor urma trei zile fără reguli şi restricţii! Reîntoarcerea bruscă la situaţia de dinainte de pandemie este imposibilă. Virusul nu ţine cont de acte administrative, iar renunţarea prematură la toate regulile care s-au dovedit bune ar însemna o gravă eroare.

Avem un cadru legal în vigoare şi în baza lui vor fi luate toate deciziile pentru ca inclusiv în următoarele trei zile să păstrăm toate regulile necesare pentru ca sănătatea şi viaţa cetăţenilor să nu fie puse în pericol.

Intrarea în starea de alertă aduce cu sine riscuri noi şi responsabilităţi suplimentare pentru toţi cei care îşi vor relua, într-o formă sau alta, activitatea.

Distanţarea socială, munca de acasă acolo unde este posibil, respectarea tuturor normelor de igienă, purtatul măştii de protecţie sunt esenţiale pentru a putea controla şi în continuare epidemia.

Fără aceste măsuri şi reguli, fără responsabilitatea fiecăruia dintre noi, lucrurile pot uşor degenera.

Şi vreau să fiu foarte clar: Dacă situaţia se va înrăutăţi şi datele vor arăta un număr galopant de infectări, care va duce la supraaglomerarea spitalelor, atunci nu voi ezita să declar din nou stare de urgenţă! Să nu compromitem, aşadar, tot ce am realizat până acum cu mari sacrificii!

COVID-19 este o boală greu de combătut tocmai pentru că oamenii îi pot infecta pe ceilalţi fără să dezvolte simptome şi fără să fie conştienţi de riscul pe care îl reprezintă pentru semenii lor.

Această particularitate a bolii, care nu ne permite să ştim sigur cine e infectat şi cine nu, arată cât de important este să purtăm toţi măşti în spaţiile publice.

Păstrând distanţarea socială şi purtând mască ne protejăm pe noi înşine, îi protejăm pe cei de lângă noi şi le uşurăm munca medicilor, cei aflaţi în linia întâi. Este fundamental să înţelegem că facem aceste lucruri nu de teama amenzilor, ci pentru că sunt spre binele nostru şi al celor de lângă noi.

Nimeni nu poate spune cu precizie când vom depăşi această pandemie. Ce ştim însă cu siguranţă este că depinde de fiecare dintre noi să facem ca acest lucru să se întâmple cât mai repede”, a declarat preşedintele.