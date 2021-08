România găseşte tot mai greu bani să se împrumute pentru a-şi finanţa deficitul bugetar

Statul începe să întâmpine dificultăţi în finanţarea deficitului bugetar, datoria publică va depăşi cât de curând pragul de 50% din PIB. Mai mult, investitorii nerezidenţi şi-au redus în acest an expunerea pe titluri de stat emise pe piaţa internă, ceea ce pune presiune pe sistemul bancar, deja supraexpus, să preia golul lăsat, arată cursdeguvernare.ro.

O soluţie ar fi finanţarea de pe pieţele financiare internaţionale, care a mers bine pentru România în ultima perioadă. Apetitul investitorilor străini pentru finanţarea României are însă mai puţină legătură cu încrederea în politicile economice de la Bucureşti, un argument mai greu în ochii lor fiind dobânzile mult mai mari pe care le obţin de la statul român.

Finanţarea datoriei publice s-a produs anevoios începând din primăvară

Privitor la necesarul uriaş de finanţare din 2021, datele arată că statul mai are destul de mulţi bani de împrumutat, deşi îşi propusese să organizeze licitaţii în forţă în prima jumătate a anului, pentru a-şi asigura o parte cât mai consistentă din nevoi şi a evita orice presiune pe costurile de împrumut.

În ciuda semnalelor pozitive din economie, finanţarea datoriei publice s-a produs relativ anevoios începând din primăvară, reiese din datele Băncii Naţionale a României.

Astfel, dacă în primele două luni din 2021, condiţiile bune din piaţă i-au permis Ministerului Finanţelor Publice (MFP) să împrumute cu 3,8 miliarde de lei peste nivelul anunţat în prospectele de titluri de stat, lucrurile s-au schimbat din martie, când sumele atrase din piaţa internă au fost cu 0,8 miliarde de lei sub cele vizate de stat.

În aprilie, lucrurile au mers ceva mai bine, însă în mai, statul a împrumutat cu 1,7 miliarde de lei mai puţin decât plănuise. Situaţia nu s-a îmbunătăţi nici în iunie, când sumele atrase au fost cu aproape un miliard sub cele vizate. În iulie, Finanţele par a fi peste program, cel puţin deocamdată. Trebuie însă subliniat faptul că acest lucru se datorează în mare măsură unei emisiuni de certificate de trezorerie, cu o maturitate de doar o lună, prin care statul a împrumutat 1,8 miliarde de lei. Această licitaţie indică totuşi o ”sete” de bani din partea Finanţelor.

În total, MFP a împrumutat până acum, în lei, de pe piaţa internă 33,6 miliarde de lei pentru finanţarea datoriei publice. La această sumă se mai adaugă circa 1,5 miliarde de euro împrumutate în februarie şi martie prin emisiuni în euro pe piaţa internă.

În plus, statul a ieşit în acest an de două ori pe pieţele financiare internaţionale, în martie şi iulie, împrumutând în total 7 miliarde de euro.

De asemenea, MFP a mai atras finanţări prin oferta de vânzare de titluri de stat pentru populaţie.

În perioada rămasă din acest an statul mai trebuie să împrumute 46 miliarde de lei

Conform programului indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent anului 2021, Guvernul trebuie să împrumute în acest an 130,8 miliarde de lei, din care circa 80 de miliarde pentru finanţarea deficitului (de 7,16% din PIB), iar diferenţa pentru refinanţarea datoriilor mai vechi care ajung la scadenţă în acest an. Volumul indicativ de titluri de stat care va fi emis pe piaţa internă pentru finanţarea datoriei publice este în sumă de cca 85-87 miliarde de lei. Statul a împrumutat până acum de pe piaţa internă în jur de 41 miliarde de lei. Prin urmare, în mai puţin de jumătate de an statul mai trebuie să împrumute alte circa 46 de miliarde de lei.

Analiştii sunt de părere că atingerea obiectivului de finanţare va fi imposibilă în absenţa unei noi ieşiri pe pieţele financiare internaţionale.

De la populaţie, statul speră să atragă în acest an 10% din volumul de titluri de stat emise pe piaţa internă.

Din rapoarte rezultă că băncile locale au fost cele care au absorbit ”şocul” plecării nerezidenţilor. Experţii au avertizat în repetate rânduri cu privire la faptul că sistemul bancar este foarte expus pe datoria publică a României. În 2021, aceasta a ajuns la 24,8% din totalul activelor băncilor, cel mai ridicat nivel din UE.

Un alt aspect asupra căruia avertizează analiştii este riscul creşterii costurilor de împrumut pentru finanţarea datoriei publice. Rata dobânzii pe termen lung pentru România a crescut din nou în luna iunie 2021, până la 3,11%, faţă de 3,03% în luna precedentă.