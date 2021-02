România doneză Republicii Moldova 20.000 de doze de vaccin

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă prin care România acordă un ajutor de 20.000 de doze de vaccin anti-COVID Republicii Moldova, a anunţat prim-ministrul Florin Cîţu.

„În şedinţa de guvern de astăzi au fost mai multe hotărâri, dar şi câteva ordonanţe. Cea mai importantă este o ordonanţă de urgenţă prin care am reglementat ajutorul pe care îl vom da imediat Republicii Moldova, constând în 20.000 de doze de vaccinuri. Este o donaţie pe care o vom face, este prima tranşă din cele 200.000 de vaccinuri pe care le trimitem în Republica Moldova. Astăzi a fost aprobată ordonanţa de urgenţă, iar după ce o să fie publicată ordonanţa de urgenţă va fi nevoie de o hotărâre de guvern pe care o vom lua, dacă este nevoie, într-o şedinţă online, pentru a ne asigura că aceste doze ajung în Republica Moldova cât mai rapid.” a spus premierul Florin Cîţu.

Guvernul a adoptat miercuri o ordonanţă de urgenţă care a corectat mai multe acte normative a căror aplicare nu putea fi făcută din cauza unor interpretări dificile.

„Alte acte normative adoptate astăzi. De la Ministerul de Finanţe am avut o ordonanţă de urgenţă care a clarificat câteva lucruri. Au fost adoptate, în ultimul an, mai multe acte normative şi aplicarea acestora nu se putea face pentru că interpretarea era dificilă şi a trebuit să corectăm aceste lucruri. A fost, bineînţeles, şi acea problemă cu ţările care erau pe o anexă cu care nu puteam să facem tranzacţia. Am rezolvat-o şi pe aceea. Deci mai multe lucruri administrative. Repet, cea mai importantă decizie, astăzi, a fost cea referitoare la Republica Moldova, dozele de vaccin care merg în Republica Moldova.” a mai adăugat premierul.