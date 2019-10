România, cu două locuri mai sus în Top FIFA

Am bătut Feroe, am învins Malta, am scos un egal cu Norvegia, rezultate în urma cărora naţionala de fotbal a României a urcat două locuri faţă de luna trecută, în clasamentul FIFA. E drept, n-am urcat decât două locuri, de pe 31 pe 29.

Ceea ce, la fotbal, ne plaseză tot în plutonul mediocrității. Dar nu-i nimic, mai jucăm o dată cu Malta și Feoe, poate și cu Gibraltar, și mai urcăm 2 locuri. Numai că vom întâlni, în curând, Suedia și Spania, adversari de calibru, greu de bătut și greu de făcut puncte în Top FIFA. Dar poate găsește Contra vreo înjurătură mobilizatoare și gata, îi batem pe nordici și iberici. Și ne calificăm și la Euro 2020.

Altfel, tricolorii au început anul pe locul 25 (februarie), apoi au staţionat (aprilie), în iunie au coborât două locuri, pe 27, în septembrie au ajuns pe 31, iar acum sunt pe 29.

În acest timp, Spania, liderul grupei preliminare din care face parte și România e pe 8, Suedia staţionează pe 18, Norvegia a urcat pe 45, Feroe a coborât un loc, ajungând pe 110, iar Malta a pierdut trei poziţii, ajungând pe 182.

Podiumul ierarhiei e neschimbat, cu Belgia în continuare pe prima poziţie, urmată de campioana mondială Franţa şi de Brazilia.

Clasamentul FIFA luna octombrie

1 (1). Belgia 1.755 puncte

2 (2). Franţa 1.726

3 (3). Brazilia 1.715

4 (4). Anglia 1.651

5 (6). Uruguay 1.642

6 (5). Portugalia 1.632

…

18 (18). Suedia 1.563

…

29 (31). România 1.495