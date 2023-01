România avea în 2021 cel mai scăzut nivel al preţurilor pentru bunurile de consum din UE

Cel mai scăzut nivel al preţurilor pentru bunurile de consum şi serviciile din componenţa consumului final al gospodăriilor populaţiei, în cadrul statelor membre, a fost înregistrat în anul 2021 în România, fiind cu 45% mai mic decât media Uniunii Europe, urmată de Bulgaria (44% sub media UE) şi Polonia (40% sub media UE), arată datele publicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Astfel, indicii nivelului preţurilor exprimă câte unităţi din aceeaşi monedă sunt necesare pentru a cumpăra un volum identic de bunuri şi servicii în ţări diferite, pentru fiecare grupă de bunuri şi servicii. În anul 2021, pentru bunurile de consum şi serviciile din componenţa consumului final se plătesc 100 euro la nivelul Uniunii Europene, 144 euro în Irlanda şi 55 euro în România.

În anul 2021, în rândul statelor membre UE, cel mai ridicat nivel al preţurilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei s-a înregistrat în Irlanda (44% peste media UE), urmată de Danemarca (43% peste media UE), Luxemburg (36% peste media UE) şi Suedia (30% peste media UE).

În ceea ce priveşte indicii nivelului preţurilor pentru principalele grupe de bunuri şi servicii, potrivit Eurostat, România este cel mai ieftin stat membru pentru grupa „Alimente şi băuturi nealcoolice” (70%), iar la polul opus se află Luxemburg având cel mai ridicat nivel al preţurilor pentru această grupă de produse (125%).

Totodată, Bulgaria înregistrează cel mai scăzut nivel al preţurilor pentru grupele „Băuturi alcoolice şi tutun” (65%), „Îmbrăcăminte şi încălţăminte” (77%) şi „Întreţinerea locuinţei, apă, electricitate, gaz şi alţi combustibili” (36%), urmată de Polonia, pentru grupele „Băuturi alcoolice şi tutun” (72%) şi „Întreţinerea locuinţei, apă, electricitate, gaz şi alţi combustibili” (38%).

În schimb, Danemarca are cel mai ridicat nivel al preţurilor pentru produsele cuprinse în grupa „Îmbrăcăminte şi încălţăminte” (133%), iar Irlanda este cea mai scumpă ţară din UE la produsele din grupele „Băuturi alcoolice şi tutun” (208%) şi respectiv „Întreţinerea locuinţei, apă, electricitate, gaz şi alţi combustibili” (194%).

Totodată, România are cel mai scăzut nivel al preţurilor pentru grupa „Recreere şi cultură” (63%) dintre ţările UE, precum şi pentru grupa „Transport” (69%), alături de Bulgaria.