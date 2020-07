România are prima infrastructură de colectare sub formă de animale marine gigant pe plajele de la Marea Neagră

Începând de vineri, 17 iulie, România are prima infrastructură de colectare separată sub forma unor animale marine gigant, care reprezintă cele mai cunoscute specii protejate din apele din România. Acestea sunt amplasate pe 3 dintre cele mai importante plaje din staţiunile turistice de pe litoralul românesc: Plaja Reyna din Constanţa, Plaja Nomad din Năvădori şi Plaja Eminescu din Mangalia.

Infrastructura este lansată în cadrul programului „Acţionăm pentru Ape – A.P.A”, iniţiat de Asociaţia Act for Tomorrow împreună cu Kaufland România. Programul este realizat cu sprijinul Administraţiei Apele Române Dobrogea-Litoral. Ediţia din 2020 a programului APA îşi propune ca, sub umbrela „Stop plasticului din ape”, să mobilizeze comunităţile pentru a se implica în prevenirea şi combaterea poluării cu plastic a apelor din România şi să aducă acest subiect pe agenda publică.

Cele 4 sisteme gigant reprezentând doi delfini, un sturion şi o broască ţestoasă au rolul de a trage un semnal de alarmă asupra impactului pe care deşeurile îl au asupra animalelor acvatice.

În infrastructura special amenajată se vor colecta doar deşeuri reciclabile din materiale de plastic şi metal, cum ar fi recipiente de băuturi răcoritoare din PET sau doze de aluminiu. Ulterior acestea vor fi preluate şi trimise către staţii de sortare, urmând a fi reciclate şi transformate în noi produse.

Prin programul „Acţionăm pentru Ape” turiştii sunt îndemnaţi şi responsabilizaţi să nu mai arunce deşeurile pe plajă, ci să aleagă să colecteze separat în spaţiile special amenajate. Acest tip de abordare creşte rata colectării, oferind o experienţă plăcută atât copiilor, cât şi adulţilor, aceştia dobândind informaţii de bază despre protecţia mediului, într-un cadru plăcut, la malul mării.

Cei interesaţi de speciile pe cale de dispariţie reprezentate prin obiectele-gigant pot afla informaţii despre acestea precum şi impactul asupra mediului al deşeurilor aruncate necorespunzător, atât pe uscat, cât şi în apă. De asemenea, sunt recomandate o serie de acţiuni concrete pe care le pot întreprinde pentru a păstra plajele şi apele curate, prin panourile informative prezente lângă fiecare infrastructură în parte.

„Marea Neagră este una dintre cele mai importante resursele naturale ale Europei şi, în acelaşi timp, a doua cea mai poluată mare. Este de datoria noastră, din poziţia de companie europeană şi românească, să o protejăm. Prin strategia ReSet Plastic ne-am asumat la nivel internaţional să facem tot ce putem pentru a reduce cantitatea de plastic, inclusiv prin acţiuni de colectare şi reciclare, aşa cum este programul APA.” (Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România)”

„Odată cu lansarea programului APA, alături de Kaufland România, ne-am propus ca prin abordări creative şi inovatoare pentru România să încurajăm oamenii să îşi schimbe comportamentul şi atitudinea faţă de deşeuri şi să aleagă să nu mai arunce deşeurile pe plaje sau în ape, ci să le colecteze selectiv. Pe majoritatea plajelor din România lipsesc atât infrastucura de colectare selectivă, dar mai ales campaniile de informare şi conştintizare adresate turiştilor. Suntem convinşi că prin această nouă abordare propusă vom avea un impact real asupra tuturor oamenilor, indiferent de vârsta lor şi că aceştia se vor gândi de două ori înainte să arunce un deşeu pe jos. ” (Andrei Coşuleanu, Preşedinte Act For Tomorrow)

Complementar acestei acţiuni, în perioada sezonului estival (iulie-septembrie), Asociaţia Act for Tomorrow şi Kaufland România vor derula o campanie de conştientizare prin care, cu sprijinul voluntarilor, vor informa turiştii referitor la impactul pe care poluarea cu deşeuri a apelor îl poate avea asupra speciilor aflate pe cale de dispariţie. De asemenea, cei care aleg să colecteze separat vor fi recompensaţi cu premii prietenoase cu mediul, precum baterii externe cu încărcare solară, paie reutilizabile şi alte surprize. Obiectivul strategic al acestor acţiuni este de a contribui la crearea de plaje cu zero deşeuri, în care turiştii să înţeleagă faptul că grija pentru mediu trebuie să fie o prioritate pentru noi toţi, chiar şi în vacanţă.

Campania se desfăşoară la Marea Neagră, aceasta fiind a doua cea mai poluată mare din Europa. După partea de vest a Mării Mediterane, Marea Neagră conţine cea mai mare densitate de gunoaie produse de om şi ajunse în mediul marin din UE. Plasticul constituie 90% din deşeurile produse de oameni şi descoperite în mediul marin. 85% dintre acestea sunt sticlele de plastic (PET) şi pungi de unică folosinţă, aceste două categorii de obiecte reprezentând doi dintre principalii poluanţi marini. De asemenea, un studiu care a vizat apele din Marea Neagră în zonele de vărsare a descoperit o medie de 9 particule de microplastic/m3 cub.

Campania „Acţionăm pentru Ape – A.P.A.” se află la cea de-a doua ediţie, în cadrul primei ediţii fiind organizate în perioada septembrie – noiembrie 2019, 7 evenimente de curăţare a plajelor de la Marea Neagră şi Dunăre. La aceste evenimente au participat 630 voluntari şi au fost colectate 9,1 tone de deşeuri.

Containere sub forma unor animale marine gigant au fost amplasate de organizaţii de mediu, pe cele mai mari plaje din lume, precum Acapulco (Mexic), Bali (Indonezia), dar şi în alte state precum SUA, India sau Italia.

Programul ecologic A.P.A. face parte din REset Plastic – Strategia internaţională integrată anti-plastic a Grupului Schwarz, care include şi Kaufland România.

Grupul Schwarz, din care face parte şi compania Kaufland România, se numără printre cele mai mari societăţi comerciale internaţionale, îşi cunoaşte şi îşi asumă responsabilitatea faţă de mediu la nivel global. Prin REset Plastic, a elaborat o strategie internaţională integrată, care cuprinde cinci domenii de acţiune: reducerea cantităţii de plastic din ambalaje, regândirea designului acestora, reciclarea şi eliminarea completă a plasticului, precum şi inovare şi educare în acest domeniu. Astfel, viziunea „Mai puţin plastic – circuite închise” devine realitate. Pentru mai multe informaţii despre REset Plastic vizitaţi kaufland.ro/resetplastic.