România are două mari oportunităţi derivate din criza din Ucraina

România are două oportunităţi derivate din criza din Ucraina, respectiv şansa de a deveni, prin modernizarea reţelei feroviare, parte a unei rute alternative la cea care traversează o zonă măcinată actualmente de conflictul militar şi „scoaterea cerealelor” din Ucraina pe cale ferată sau prin port, consideră Mihai Aniţei, preşedintele Federaţiei Patronale a Producătorilor din Chimie – Metachim.

„Consider necesară o discuţie în spaţiul public românesc despre impactul pe care războiul din Ucraina l-ar putea avea asupra proiectului de infrastructură „One Belt, One Road” (OBOR) al Chinei. Este necesară evidenţierea faptului că anumite modificări sunt însoţite de oportunităţi pe care statul român este obligat să le valorifice. „One Belt, One Road” este un plan de realizare a unei infrastructuri globale, adoptat de Guvernul chinez în 2013, pentru a se transporta produse spre Europa şi nu numai: One Belt One Road ca o alternativă terestră a transportului pe mare!(…) Unul din traseele acestui drum către Europa Centrală şi de Est cuprindea China, Rusia, Ucraina şi Ungaria. Războiul din Ucraina schimbă radical acest „drum”, introducând România ca o alternativă reală pentru crearea noii rute, utilizând portul Constanţa şi linia ferată până la Arad”, afirmă Aniţei într-o analiză remisă Agerpres.

China a exportat prin această rută 1,6 milioane tone cu o valoare de 20 miliarde dolari, iar după criza pandemică, costul transportului maritim a crescut de 3-4 ori, astfel că cel feroviar a devenit mai potrivit pentru transportul mărfurilor.

În opinia sa, a doua mare oportunitate pe care o are România este reprezentată de „scoaterea cerealelor din Ucraina”. În acest moment, România are 2 intrări/ieşiri feroviare – Halmeu şi Siret – care sunt blocate din carenţe logistice de transbordare a trenurilor, însă mai avem soluţii pe calea apei< Port Izmail – Galaţi, Port Constanţa şi Port – Chilia, Sulina.