TENIS FEMININ: România are 5 sportive pe tabloul principal de la US Open

Pe tabloul principal feminin de la US Open România are, deocamdată, 5 jucătoare admise: Simona Halep, Irina Begu (31 WTA), Sorana Cîrstea (32 WTA), Ana Bogdan (49 WTA) şi Patricia Ţig (65 WTA, cu clasament protejat).

Participarea Simonei Halep este însă incertă. Suspendată provizoriu ea îşi aşteaptă verdictul în cazul de dopaj cu Roxadustat, substanţă găsită în organismul sportivei, la un test făcut după US Open 2022.

Dacă se va da un verdict până la startul turneului iar eventuala suspendare nu va fi mai mare de un an, atunci Simona Halep va lua startul la US Open.

Cum se împart premiile la US Open

Organizatorii turneului de Grand Slam, US Open au decis să crească valoarea premiilor acordate în acest an. Creşterea este de peste 8%, totalul ajungând 65 de milioane de dolari, un nou record istoric pentru acest turneu, ultimul Grand Slam al anului.

Dar valoarea premiilor acordate câştigătorilor turneeleor de simplu va creşte cu 15%. Asta înseamnă că învingătorii vir încasa 3 milioane de dolari.

Valoarea premiilor pentru jucătorii aflaţi pe tabloul principal de simplu, feminine şi masculine, este următoarea:

Campion: 3.000.000 de dolari

Finalist: 1.500.000 dolari

Semifinalişti: 775.000 de dolari

Sferturi de finală: 455.000 de dolari

Optimi de finală:284.000 de dolari

Turul al treilea: 191.000 de dolari

Turul al doilea: 123.000 de dolari

Primul tur: 81.500 de dolari.

Meciurile de pe tablourile principale se vor desfăşura în perioada 28 august – 10 septembrie, iar calificările vor începe din 22 august.