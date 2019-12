România a pierdut meciul cu Rusia la CM de handbal din Japonia

România a pierdut primul meci din grupele principale de la Campionatul Mondial de handbal. Handbalistele din România au fot învinse cu scorul de 27-18 de selecționata Rusiei, după ce la pauză scorul a fost egal, 10-10.

Meciul a fost unul foarte echilibrat mai bine de două treimi din durata lui, până în minutul 42 când scorul a fost egal, 15-15. Dar au urmat 10 minute de coșmar pentru tricolore care au încasat 9 goluri față de unul singur marcat. În acest interval apărarea a fost la pământ, rusoaicele au înscris pe bandă rulantă, iar în atac, unde Cristina Neagu a ”beneficiat” de un marcaj strâns, nu a funcționat aproape nimic, nici jocul pe extreme, nici cel cu pivotul etc. În plus, sistemul folosit în atac de antrenorul suedez Tomas Ryde, cu scoaterea portarului și introducerea unei jucătoare cu profil ofenisv, n-a funcționat. Pe atacuri ratate ale tricolorelor, și au fost destule, portărița Sedoykina a marcat trei goluri din poartă în poartă. Și uite așa se face că am pierdut la o diferență mult prea mare și, mai mult, am ratat orice șansă de a urca pe podiumul de premiere.

Totuși, după ce au fost pierdute handbalistele de la Corona Brașov, suspendate pentru dopaj, România rămâne cu satisfacția de a fi ajuns în grupele principale, după un început dezastruos de turneul final. Iar în ultimele două jocuri fetele noastre trebuie să se lupte în continuare pentru un loc care să califice România pentru turneul preolimpic. Marcatoarele României: Neagu (5), Seraficeanu (4), Polocoșer (2), Florică (2), Dedu (2), Ostase (1), Patricia Vizitiu (1).

Au mai rămas de disputat pentru România:

Marți, 10 decembrie

• România – Suedia (13:30)

Miercuri, 11 decembrie

• România – Japonia (11:00)

Clasament Grupa Principală 2

1.Rusia 6 puncte (+27 golaveraj)

2.Spania 4 (+16)

3.Suedia 2 (0)

4.Muntenegru 2 (0)

5.Japonia 0 (-18)

6.România 0 (-25)