România a fost exportator net de energie în primele patru luni

Balanţa import-export de energie trebuie să fie în favoarea României, iar în primele patru luni ale acestui an ţara noastră a fost exportator net, a declarat preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu.

„A fost o preocupare continuă de a ne reasigura că România intră pe drumul independenţei energetice. Practic, eforturile acestea nu trebuie să se oprească. Eforturile trebuie să fie continue. Este un deziderat pe care Guvernul României şi l-a asumat. Trebuie să redevenim independenţi energetic. Balanţa de import-export trebuie să fie în favoarea României din toate punctele de vedere şi vedem, de la nivelul reglementatorului, că, pentru primele patru luni ale acestui an, în fiecare lună am fost exportator de energie. Practic balanţa s-a înclinat în favoarea curgerii energiei din România către celelalte pieţe, evident şi pe fondul unui sezon bogat în ploi, fapt care a crescut practic producţia de energie electrică, în special pe partea de hidro, lucru care ne-a dat posibilitatea să furnizăm energie electrică şi pe celelalte pieţe, nu doar pe piaţa internă”, a spus Niculescu la Aspen Energy Summit.

Din punct de vedere al gazelor naturale, a adăugat el, producţia ţării noastre, cu eforturi investiţionale, a rămas oarecum aceeaşi, foarte puţin în scădere din partea unui mare producător de gaze naturale. „Cel mare producător de gaze naturale a reuşit să-şi menţină nivelul de producţie relativ constant, prin investiţii, repet”, a punctat preşedintele ANRE.

De asemenea, George Niculescu a subliniat că România nu trebuie să mai revină la situaţia de a depinde de importurile de gaze din Federaţia Rusă. Acesta a reamintit demersurile făcute în ceea ce priveşte gazele naturale, precum acordul-cadru semnat între Romgaz şi compania SOCAR din Azerbaidjan privind furnizarea a un miliard de metri cubi.

„Deci, demersuri pe care România le-a făcut tocmai pentru a-şi asigura independenţa energetică, practic reducerea legăturilor energetice cu tot ce înseamnă produse care vin din Federaţia Rusă şi, de ce nu, să şi fim exportatori de siguranţă energetică către statele din vecinătate”, a mai spus Niculescu.

El a menţionat că România este interconectată din punct de vedere al transportului de energie electrică cu toţi vecinii, pe partea de gaze naturale lipsind interconectorul cu Serbia, interconector care ar face ca această ţară să beneficieze de încă un furnizor de gaze naturale, pe lângă cel pe care în mod tradiţional îl are. În eventualitatea în care, din punct de vedere strategic, geopolitic, şi-ar dori să-şi schimbe furnizorul, ţara noastră fiind gata să-şi asume acest rol, cum de altfel, în mare parte, şi l-a asumat pentru Republica Moldova.