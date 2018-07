România a cheltuit sub 2% din PIB pentru armată anul trecut

Ministerul Apărării precizează, într-un răspuns la o interpelare a deputatului PMP Eugen Tomac, că România a cheltuit 1,81% din PIB pentru apărare în 2017, potrivit execuţiei bugetare pe acel an, în contextul în care ţara noastră s-a angajat să aloce 2% din PIB, a anunţat parlamentarul pe Facebook.

“România a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru apărare în 2017. Preşedintele Trump ne-a reamintit că Europa are nevoie de SUA pentru a-şi asigura securitatea. România are nevoie, mai mult decât oricine, de SUA. Avem nevoie de garanţii reale de securitate deoarece suntem graniţa de est a UE şi NATO. (…) Am vrut să ştiu dacă Guvernul condus de PSD şi-a respectat angajamentele asumate şi reafirmate atât la Washington, cât şi la Bruxelles, cu privire la alocarea a 2% din PIB pentru apărare. În 2017, an în care putem şti exact cât am cheltuit, nu am respectat un angajament care ţine de demnitatea statului şi de reputaţia noastră între statele membre NATO. Conform răspunsului pe care l-am primit de la ministrul Apărării, Mihai Fifor, România a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru apărare în 2017″, a afirmat Eugen Tomac.

La sfârşitul lunii martie, parlamentarul PMP a adresat o interpelare ministrului Apărării, Mihai Fifor, în care îl întreba cât la sută din PIB a cheltuit instituţia în anul 2017 şi care au fost investiţiile în domeniul apărării.