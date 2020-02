România a câştigat ambele concursuri de floretă de la Satu Mare

Sala de scrimă “Alexandru Csipler” din Satu Mare a găzduit sâmbătă şi duminică un eveniment sportiv important. A fost pentru a unsprezecea oară când la noi în oraş s-a desfăşurat o etapă de circuit european la floretă cadete. Şi ca niciodată, la Cupa Satu Mare – Memorial “Ecaterina Stahl” au ajuns sportive din 16 ţări.

Au tras pentru un rezultat cât mai bun sportive din România, Ucraina, Ungaria, Olanda, Republica Moldova, Belarus, Slovacia, Croaţia, Serbia, Bulgaria, Franţa, Grecia, Israel, Italia, Suedia şi Turcia. Printre cei care au trecut pragul sălii de scrimă din Satu Mare s-a numărat şi Marius Florea, preşedintele Federaţiei Române de Scrimă.

Etapa individuală de circuit european a avut loc sâmbătă şi este printre puţinele ediţii în care s-a impus o româncă. Trofeul a fost ridicat de Karina Vasile de la CSA Steaua Bucureşti. Karina cel mai greu meci pare să-l fi avut în semifinale. Acolo s-a impus cu 15-13 în faţa floretistei Darya Ulasava (Belarus), românca având şi o revenire după ce a fost condusă în prima parte a meciului.

În ultimul act Karina n-a întâmpinat deloc probleme, câştigând cu scorul de 15-2 în faţa sportivei Alicia Audibert din Franţa. O finală fără istoric, Karina având la un moment dat 10-0.

Sătmăreanca cel mai bine clasată a fost Teodora Şofran, locul 9 după ce a cedat pe tabloul de 16 în faţa floretistei Svitlana Sopit (Ucraina), scor 5-15. Teodora Şofran a primit la festivitatea de premiere trofeul „Ecaterina Stahl” care se acordă sătmărencei care obţine cel mai bun loc.

Celelalte sătmărence au încheiat astfel: Maria Chiorean – locul 68, Rebeka Draveczky – locul 70, Diana Virag – locul 73, Sara Serghie – locul 77.

„Un concurs intersant cu participante din 16 ţări. Ne bucurăm că etapa a fost câştigată de o româncă. A fost un nivel bun, mi-a plăcut mai ales Karina că a fost activă. Ea a condus jocul şi cred că aceasta este în general cheia succesului în scrimă, să ai planul de dinainte pregătit şi să-l pui în aplicare, să nu te adaptezi după adversar, ci să-l faci să joace după cum dictezi tu”, ne-a declarat Cristina Stahl, fiica Ecaterinei Stahl.

„Pentru noi a fost o probă de foc pe care spun că am trecut-o cu bine. Ne bucurăm că a câştigat o româncă. Totul a fost în regulă, fără accidentări. Faptul că au ajuns sportive din 16 ţări ne bucură. Competiţia de la Satu Mare este mult mai renumită şi demonstrăm că suntem în stare să o organizăm la nivel înalt”, spune Dan Şuta, antrenor la CS Satu Mare.

„Este prima mea etapă de circuit european câştigată şi sincer înseamnă foarte mult pentru mine. Se dovedeşte astfel munca pe care am depus-o în toţi aceşti ani. Este una dintre cele mai preţioase medalii din cariera mea. A fost un concurs destul de dificil cu destule asalturi. În finală am avut încredere în mine şi am ştiut că pot să o bat. Am dat tot ce am putut”, ne transmite Karina Vasile, câştigătoarea etapei de circuit european de la Satu Mare.

Teodora Şofran, locul 1 cu echipa României

Duminică de la ora 9:00 a început concursul pe echipe de la Satu Mare, dar care nu este de regulă o etapă de circuit european. La start s-au prezentat 14 echipe, România având patru echipe. Din cea mai valoroasă echipă a făcut parte şi sătmăreanca Teodora :ofran, alături de Karina Vasile, Denisa Mănescu şi Andreea Dincă. Echipa României s-a descurcat excelent terminând pe prima treaptă a podiumului. Pe tabloul de 16 a obţinut o victorie cu 45-31, după care în sferturi a eliminat Belarus cu 45-36. Prima echipă a României a dispus în semifinale, la mare luptă, de Ucraina, scor 45-43, pentru ca în ultimul act să nu întâmpine probleme cu a doua echipă a Ucrainei, scor final 45-24.

Ediţia 2020 a evenimentului sportiv de la Satu Mare s-a încheiat aşadar cu o victorie a echipei României din care a făcut parte şi sătmăreanca Teodora Şofran. Floreta de la CS Satu Mare este antrenată de Arnold Izsaki, Dan Şuta, Eva Lengyel şi Attila File.

Întregul eveniment sportiv a fost organizat de Primăria Municipiului Satu Mare, Consiliul Local Satu Mare, CS Satu Mare, CSM Satu Mare, DJST Satu Mare şi Federaţia Română de Scrimă.