România a atras de patru ori mai mulţi turişti străini în luna mai a acestui an

Numărul turiştilor străini care au vizitat România în luna mai a acestui an a fost de patru ori mai mare decât în perioada similară a anului trecut, a afirmat, marţi, ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Cadariu, citat de Agerpres.

Numărul de turişti străini comparativ mai 2022 faţă de mai 2021 a crescut de aproape patru ori, adică a ajuns la 142.000, faţă de 37.000 de turişti străini anul trecut în aceeaşi perioadă.

În 2019, atunci când a fost anul de vârf al turismului, am avut 10,2 milioane de turişti români şi 2,7 milioane de străini.

În 2021, după pandemie, au fost 8,4 milioane de turişti români şi 840.000 de turişti străini.

„Ministerul a demarat două acţiuni, una dintre ele este un program prin care dorim stimularea agenţiilor să facă această activitate de incoming, prin premierea lor. Pentru a doua acţiune, am apelat la Asociaţia Staţiunilor Balneoclimaterice, la Organizaţia Patronală a Turismului Balnear şi împreună cu ataşaţii noştri comerciali din unele ţări-ţintă de Europa, de regulă acolo unde sunt pensionari cu pensii mari şi au cultura petrecerii concediilor în străinătate, încercăm să găsim soluţii pentru a încheia contracte ca să asigure un aflux de turişti străini pe turismul balnear. Este genul de turism care se desfăşoară pe toată perioada anului”, a continuat oficialul ministerial.

Ministerul are în plan promovarea României în afara graniţelor sale cu ajutorul influencerilor, prin realizarea unor campanii online şi TV în două ţări-ţintă, Germania şi Marea Britanie, precum şi prin punerea în funcţiune a unui portal dedicat.