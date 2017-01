Roman Polanski va prezida ceremonia de decernare a premiilor Cesar

Roman Polanski îi va urma în această calitate lui Claude Lellouch, care a fost preşedinte al ceremoniei anul trecut.



Roman Polanski este un regizor preferat de Academia franceză de film, scrie Hollywood Reporter. El a câştigat premiul pentru cel mai bun regizor în 1980 cu „Tess”, în 2002 cu „The Pianist” şi în 2014 cu „Venus in Fur”, dar şi distincţii pentru cel mai bun scenariu şi alte nominalizări de-a lungul anilor. Polanski lucrează în prezent la „Based on a True Story”, care-l are coautor pe Olivier Assays şi în care joacă Eva Green, Emmanuelle Seigner şi Vincent Perez.

Regizorul, care este căutat în SUA şi a părăsit ţara după o condamnare pentru un viol asupra unei minore în 1978, trăieşte în Franţa, care nu are tratat de extrădare cu SUA.