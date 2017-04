Roger Waters, membru fondator al formației Pink Floyd, lansează primul album solo după 25 de ani

Fostul membru fondator al formației Pink Floyd, Roger Waters, va lansa la 2 iunie un nou album solo, primul după un sfert de secol, informează AFP citând un anunț publicat vineri de casa de discuri Columbia (Sony Music).

Intitulat „Is This The Life We Really Want?”, albumul cuprinde douăsprezece piese, descrise de casa de discuri drept „un comentariu inflexibil asupra lumii moderne și a vremurilor incerte”.

Noul produs de studio al autorului, compozitorului și interpretului în vârstă de 73 de ani, se înscrie în linia „Animals” și „The Wall”, albume legendare ale grupului Pink Floyd, lansate în anii ’70, și apare după o pauză de 25 de ani de la cel mai recent disc solo al său, „Amused to Death” (1992).

Produs și mixat de Nigel Godrich, care a colaborat, printre alții, cu Radiohead, Paul McCartney și U2, albumul conține piese cu titluri evocatoare: „The Last Refugee”, „Broken Bones”, „Part of Me Died”.

Roger Waters urmează să urce pe scenă la 26 mai, în Kansas City (Missouri), prima dată inclusă în turneul nord-american ce cuprinde aproximativ cincizeci de spectacole, inclusiv trei show-uri în Los Angeles (20, 21 și 27 iunie) și două în New York (la 11 și 12 septembrie), și se încheie la 28 octombrie la Vancouver, precizează sursa citată.

Noul album poate fi precomandat începând de vineri, potrivit Rockcellar Magazine. Primul single de pe acesta, intitulat „Smell the Roses”, poate fi ascultat online.