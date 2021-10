Rodica Borlan, directoarea Crucii Roşii Satu Mare, la emisiunea “În Slujba Comunităţii”

Rodica Borlan conduce filiala Satu Mare a Crucii Roşii de aproximativ 18 ani. De-a lungul vremii a fost implicată în ajutorarea a mii de persoane din judeţ, dar şi din alte părţi ale ţării. Despre bogata activitate dar şi despre ultimul proiect la care a participat, ne împărtăşeşte în cadrul emisiunii “În Slujba Comunităţii” care se transmite la Informaţia TV duminică, de la orele 13.00 şi 20.00.

Proiectul cu finanţare europeană despre care am amintit mai sus, realizat în parteneriat cu instituţii din Ungaria şi Ucraina, a avut ca scop crearea unei cooperări transfrontaliere sub formă de instruiri şi practici comune prin programe de formare şi ateliere comune, schimb de experienţe, respectiv prin crearea unei baze importante de voluntariat în zonă, plus renovarea sediului.

Totodată, au fost realizate instruiri de personal în 10 comune din judeţ.