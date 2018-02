Rock History pentru cor de copii, la Opera Naţională Bucureşti

La Opera Naţională din Bucureşti sunteţi aşteptaţi mâine la concertul intitulat ‘Rock History – exerciţiu de libertate’. Corul de Copii al Operei, condus de Smaranda Morgovan vă invită să exploraţi variante interesante ale unor piese celebre din repertoriul unor artişti şi formaţii precum: Ben E. King, The Beatles, The Doors, The Eagles, The Bee Gees, The Scorpions, Metallica, Queen, Joan Jett, Deep Purple şi Led Zeppelin.

Acompaniază la pian Anatol Rogut. Concertul începe la ora 18 şi 30 de minute.