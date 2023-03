Robert Sighiartău: România pierde aproape 400 de locuitori pe zi. Trebuie să oprim declinul demografic!

România pierde aproape 400 de locuitori în fiecare zi, o statistică alarmantă care se traduce în pierderi economice, sociale şi culturale majore pentru ţară. În fiecare an, pierdem echivalentul unui oraş cât Piteştiul, iar până în 2050, numărul de locuitori din România se va reduce la 14 milioane. Aceste cifre sunt tulburătoare şi trebuie să ne mobilizeze pentru a lua măsuri concrete în vederea combaterii declinului demografic.

Consecinţele acestei situaţii sunt multiple şi grave. Reducerea populaţiei duce la îmbătrânirea accelerată a societăţii şi la dificultăţi de adaptare. Duce la scăderea forţei de muncă, a numărului de contribuabili şi a veniturilor bugetare, concomitent cu creşterea cheltuielilor în domeniul sănătăţii.

Practic, vom avea costuri din ce în ce mai mari, iar venituri din ce în ce mai mici. În ultimă instanţă, scăderea şi îmbătrânirea populaţiei vor duce chiar la diminuarea influenţei politice şi economice a României pe plan internaţional, ca o ţară din ce în ce mai mică şi mai puţin relevantă.

Pentru a combate această situaţie, am propus un pachet legislativ amplu care cuprinde mai multe iniţiative ce vizează sprijinirea familiilor, încurajarea natalităţii şi protejarea copiilor.

Familii mari, taxe mici. Reduceri fiscale pentru familiile numeroase.

Alături de colega mea, Maria-Daniela Calista şi cu susţinerea parlamentarilor PNL, am iniţiat o propunere legislativă ce va avea impact pozitiv major asupra tinerelor familii din România. Vizăm deduceri personale din venitul net lunar din salarii pentru acei contribuabili care au persoane în întreţinere.

Astfel, contribuabilii care au una, două sau trei persoane în întreţinere – soţie, copii, rude – vor beneficia de deduceri egale cu valoarea corespunzătoare unuia, a două, respectiv trei salarii de bază minim brut garantate în plată pe anul respectiv. Pentru cei ce au patru sau mai multe persoane în întreţinere, deducerea va fi valoarea a patru salarii minime.

Aceasta este o măsură care poate reduce povara financiară pentru familiile cu mai mulţi copii şi poate sprijini creşterea şi dezvoltarea sănătoasă a acestora. Proiectul a fost depus în 23 martie 2022 la Senatul României.

Masă caldă pentru copii. Nicio zi fără o masă caldă, la creşă şi grădiniţă

Proiectul de lege pentru asigurarea mesei calde în învăţământul preşcolar este o iniţiativă importantă pentru a sprijini familiile cu copii şi pentru a încuraja frecventarea timpurie a şcolii. Este vorba despre asigurarea unei mese calde în creşele şi grădiniţele de stat, particulare sau confesionale, astfel încât toţi copiii să beneficieze de acest avantaj.

În prezent, mulţi părinţi nu îşi permit să plătească separat masa zilnică a copiilor la creşele şi grădiniţele de stat sau private, ceea ce îi privează pe copiii lor de o educaţie preşcolară de calitate. În acest sens, proiectul de lege prevede acordarea unei mese calde în valoare de 15 lei/zi, sumă care va fi indexată anual cu rata inflaţiei, pentru toţi copiii din şcolile şi grădiniţele acreditate ori autorizate.

Proiectul poate contribui la îmbunătăţirea nutriţiei copiilor noştri şi dezvoltarea lor viitoare. De asemenea, acest proiect poate reduce povara financiară a familiilor cu copii, încurajând astfel şi creşterea natalităţii.

Alocaţii dublate pentru părinţii singuri. Sprijin crescut pentru familiile monoparentale.

Singur nu înseamnă fără ajutor! În cadrul Campaniei #ViaţăpentruRomânia, am propus dublarea nivelului alocaţiilor pentru familiile monoparentale.

În situaţia unui singur părinte care îngrijeşte un copil, nivelul va fi în jur de 220 lei, la doi copii, alocaţia pentru familie va fi de 430-450 lei, la trei copii, alocaţia pentru familie va urca la 640-670 lei, iar la patru sau mai mulţi copii în îngrijirea unui singur părinte, alocaţia pentru familie va fi între 850-899 lei.

Curse şcolare gratuite. Alături de copiii noştri în fiecare călătorie.

Pentru că siguranţa copiilor noştri este o prioritate, am luat măsuri concrete pentru a facilita transportul în siguranţă al elevilor din învăţământul primar la şcoală. Legea 249/2021, iniţiativă legislativă susţinută în campania noastră #ViaţăpentruRomânia, prevede că din anul şcolar 2022/2023, elevii din învăţământul primar de stat, particular sau confesional, din oraşele şi municipiile României, vor beneficia de curse şcolare gratuite.

Acest proiect de lege are un impact major asupra vieţii copiilor noştri şi asupra comunităţilor din care aceştia fac parte. Reducem presiunea pe timpul părinţilor, contribuim la decongestionarea traficului, iar copiii vor fi transportaţi în condiţii de siguranţă, fără riscul de a fi expuşi la pericolele străzii.

Este important să subliniem că această iniţiativă legislativă vine în sprijinul familiilor cu venituri reduse, care nu îşi pot permite să plătească transportul copiilor la şi de la şcoală. Bugetul de stat va acoperi cheltuielile pentru aceste curse şcolare, prin transfer către unităţile administrativ-teritoriale. Astfel, asigurăm accesul egal la educaţie şi contribuim la reducerea inegalităţilor sociale.

Kiss & Go. Lasă copilul la şcoală în siguranţă

Programul Kiss & Go este o iniţiativă menită să îmbunătăţească siguranţa rutieră a copiilor şi să reducă aglomeraţia în trafic din jurul şcolilor. Programul este conceput pentru a oferi familiilor un spaţiu sigur şi convenabil pentru a ridica sau lăsa copiii.

Zona Kiss & Go este o zonă de oprire pe termen scurt, în care şoferii au permisiunea să oprească şi să staţioneze pentru o perioadă scurtă de timp – nu mai mult de două minute – în timp ce elevul coboară sau urcă în maşină, astfel încât copiii să poată merge între maşină şi şcoală în siguranţă. Programul este implementat de consiliul local.

Zona funcţionează în timpul orelor de vârf, permiţând părinţilor să staţioneze în maşini timp de până la două minute în imediata apropiere a şcolii. Această zonă nu este un loc de parcare, iar amenzi şi puncte de penalizare se aplică dacă şoferul părăseşte vehiculul nesupravegheat.

În momentul de faţă, astfel de zone sunt implementate sporadic, dar se impune generalizarea acestei practici, care s-a dovedit utilă şi eficientă.

Card de reduceri pentru familiile numeroase. Recunoaştere legală şi facilităţi

Am susţinut şi promovăm în continuare iniţiativa lui Matei Dobrovie de recunoaştere socială a familiilor numeroase şi de definire a acestora în legislaţie, după modelul altor state europene precum Spania, Franţa şi Belgia. Credem că ea rămâne relevantă şi valoroasă, mai ales în contextul unei crize în continuă desfăşurare, cea a declinului demografic. Iniţiativa are ca scop sprijinirea familiilor mai vulnerabile prin definirea pentru prima dată în România a conceptului de „familie numeroasă” şi oferirea de beneficii şi facilităţi prin intermediul unui card public emis de către administraţia publică sau prin intermediul unui card privat oferit de către parteneri privaţi. Aceste beneficii şi facilităţi pot include tichete de reducere pentru achiziţionarea de maşini cu mai mult de cinci locuri, reduceri sau gratuităţi la medicamente şi la articole pentru copii şi alte avantaje similare.

Proiectul de lege propune introducerea unor condiţii obligatorii pentru a beneficia de facilităţile oferite, printre care: cel puţin unul dintre părinţi trebuie să aibă un loc de muncă şi să se ocupe de îngrijirea şi supravegherea a cel puţin trei copii, să aibă capacitate deplină de exerciţiu; condiţia vârstei maxime de 18 ani (sau cel mult 21 de ani în cazul continuării studiilor) pentru cei trei copii care fac parte din familia numeroasă, împreună cu condiţia şcolarizării obligatorii a copiilor şi restricţii clare privind numărul de absenţe permise. Măsura are ca scop şi prevenirea abandonului şcolar al copiilor din familiile numeroase din cauza cheltuielilor crescute.

Aceste proiecte şi măsuri nu sunt singurele pârghii în politicile de redresare demografică. În Campania #ViaţăpentruRomânia am propus şi vom propune mai multe iniţiative complementare. Toate acestea sunt prime măsuri ce trebuie să facă parte dintr-o lungă campanie care să vizeze politici directe şi indirecte de stimulare a natalităţii pentru că viitorul României este în joc.

Robert – Ionatan SIGHIARTĂU

Deputat PNL