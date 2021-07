Robert Costea a explicat la ITV de ce şi-a dat demisia din USR PLUS

Robert Costea, fost consilier local al municipiului Satu Mare, a fost joi seara invitatul emisiunii “Agenda Publică”, alături de avocatul Adrian Horia Ungur. În cadrul emisiunii a fost abordată şi tema demsiei din Consiliul local şi USR PLUS. “Am intrat în PLUS în dorinţa de a face altfel de politică, alături de Dacian Cioloş. Din păcate, în timpul negocierilor pentru fuziune, PLUS a renunţat la multe idei în care eu am crezut ca politician. Am renunţat la mai fi membru PLUS, şi implicit, consilier local”, a explicat pe scurt, Robert Costea. În locul lui a fost numit consilier din partea USR PLUS, Mihai Marius Crişan, care a depus jurământul în şedinţa din 25 mai.