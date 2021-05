Rihanna revine în lumea muzicii

Rihanna revine în lumea muzicii, la cinci ani după lansarea ultimei piese. Artista, în vârstă de 33 de ani, şi-a lăsat mult timp în aşteptare fanii, care s-au îndoit că aceasta va reveni vreodată la muzică, însă acum se pare că va filma un videoclip muzical în Los Angeles.

Clipul va fi produs de regizorul britanic, Raja Virdi, care a lucrat cu Sam Smith şi Freya Ridings. Vorbind despre viitorul proiect al Rihannei, o sursă a declarat: „Rihanna lucrează în secret la muzică nouă de multă vreme şi al nouălea ei album s-a întregit în cele din urmă. Şi-a lăsat fanii în aşteptare mult timp – iar pandemia a încetinit lucrurile şi mai mult.

„Proiectul este încă în desfăşurare, dar Rihanna va filma un videoclip nou în Los Angeles în iulie.”

Colaborarea cu Raja Virdi a fost dorinţa Rihannei şi a echipei sale, iar el se va deplasa în Los Angeles pentru a supraveghea întreg proiectul.

„Rihanna l-a întâlnit în timpul unui proiect pe care l-a făcut cu studenţii de modă ai Universităţii Westminster în ianuarie, anul trecut şi a vrut ca el să fie creierul din spatele videoclipului. Toate detaliile despre videoclip şi muzica ei sunt atent păzite – dar ea nu dezamăgeşte niciodată.”

Ultimul album al Rihannei a fost lansat în 2016 şi se numeşte “Anti”.

În 2003, Rihanna a format un trio muzical cu doi dintre colegele sale de clasă. A fost descoperită în ţara sa natală, Barbados, de producătorul de discuri american Evan Rogers. Fără un nume sau orice material, grupul de fete a reuşit să organizeze o audiţie cu Rogers, care a comentat: „În momentul în care Rihanna a intrat în cameră, a fost ca şi cum celelalte două fete nu ar fi existat”. Impresionat, Rogers a programat o a doua întâlnire cu mama Rihannei prezentă şi apoi a invitat-o ​​pe Rihanna în oraşul său natal din Statele Unite pentru a înregistra nişte casete demo care ar putea fi trimise caselor de discuri.

Înregistrările au fost intermitente, durând aproximativ un an, deoarece ea a reuşit să înregistreze doar în timpul vacanţelor şcolare. „Pon de Replay” şi „The Last Time” au fost două piese înregistrate pentru caseta demo, care au fost în cele din urmă incluse pe albumul ei de debut Music of the Sun.

În acelaşi an, Rihanna a fost semnată cu compania de producţie a lui Rogers şi Carl Sturken, Syndicated Rhythm Productions. Şi de atunci restul e istorie pentru celebra cânt[rea\[.