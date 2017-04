Rezultatul evaluării ministrului Justiţiei, discutat în coaliţie

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat duminică seara că se va discuta în Coaliţie rezultatul evaluării făcute de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, şi nu neapărat despre menţinerea sau nu a acestuia în echipa guvernamentală.

Întrebat la România TV dacă se va discuta situaţia ministrului Justiţiei în următoarea şedinţă a Coaliţiei, Dragnea a declarat: „Sigur că vom discuta subiectul acesta, nu neapărat despre domnul ministru, referitor la menţinerea sau nu în echipa guvernamentală, pentru că nu a făcut neapărat un lucru foarte grav. Eu am spus că sunt dezamăgit şi spun în continuare, pentru că (…) am spus că voi susţine decizia ministrului, (…) dacă este bine argumentată. Eu am fost dezamăgit că a fost o argumentaţie lungă, care te trimitea cu gândul într-o anumită decizie şi decizia a fost cu totul alta”.

Liderul social-democrat a spus că nu este importantă schimbarea şefilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Parchetului General, ci evaluarea acestor instituţii, notează Agerpres.

„E mai puţin important dacă rămân în funcţie cei doi procurori, despre care a fost vorba, doamna Kovesi şi domnul Lazăr, foarte important este să se facă o evaluare a managementului acestor instituţii. (…) Nu s-a făcut o evaluare de vreo zece ani a acestor instituţii. Nu cred că este sănătos, nu este în regulă”, a menţionat Liviu Dragnea.

El a spus că este curios să vadă dacă se va face această evaluare.

„Sunt şi eu curios dacă în continuare se va face această evaluare asupra modului cum funcţionează aceste instituţii, o evaluare care să ţină cont şi de acele protocoale despre care s-a tot vorbit”, a adăugat Dragnea.

Liderul PSD a mai spus că ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, trebuie să ceară desecretizarea acestor protocoale SRI-DNA.

„Nu văd ce-l opreşte pe ministrul Justiţiei să ceară acele protocoale şi în acelaşi timp să ceară desecretizarea lor, să le facă publice. De ce atât mister în jurul acelor protocoale dacă nu conţin nimic ilegal, abuziv sau neconstituţiona? Pentru că nu putem vorbi de protocoale secrete între Parchetul General şi SRI sau între Parchetul General sau alte parchete şi alte instituţii. Nu sunt permise. (…) Trebuie să o ceară (desecretizarea, n.r.). Are toate competenţele pentru a cere aşa ceva”, a spus Dragnea despre Tudorel Toader.

Liderul PSD a precizat, de asemenea, că în cursul zilei de luni îi va adresa personal preşedintelui Klaus Iohannis o solicitare privind desecretizarea protocoalelor SRI-DNA.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat joi, în legătură cu procedura de evaluare a activităţii procurorului general Augustin Lazăr şi a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, că şi-a exercitat competenţele legale şi constituţionale.