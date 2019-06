Rezultatele înregistrate la barajul pentru eşalonul al treilea de fotbal

Dincolo de rezultatul înregistrat de CSM Satu Mare cu Minerul Rodna, în România s-au jucat alte meciuri din manşa tur a barajului pentru Liga a 3-a de fotbal. Rezultatele înregistrate:



Regiunea 1, Nord-Est

• CSM Bacău (BC) – Viitorul Albeşti (BT) 5-0

• Viitorul Liteni (SV) – Ozana Târgu Neamţ (NT) 1-4

(pen.) / Dragoş Patrichi (două), Teodor Ignea (două)

• Huşana Huşi (VS) – Moldova Cristeşti (IS) 3-0

La ”masa verde”. Moldova Cristeşti nu are CIS.

Regiunea 2, Nord-Vest

• Viitorul Ulmeni (MM) – Unirea Mirşid (SJ) 2-2

Sergiu Costin (14), Alexandru Ignat (51 – pen.) / Ciprian Pavel (12, 75)

• CSM Satu Mare (SM) – Minerul Rodna (BN) 5-0

Bogdan Nyilvan (1), Bogdan Faur (32), Gabriel Cădar (37), Florin Chitaş (63), Luca Tincău (77)

• CS Floreşti (CJ) – CSC Sânmartin (BH) 0-2

Marian Arsene (43), Sergiu Pop (63)

Regiunea 3, Centru

• CS Gheorgheni (HR) – Viitorul Şelimbăr (SB) 2-3

Robert Ilyeş (17), Lorant Szocs (55) / Marius Armenean (27), Călin Trohin (47, 82)

• Stăruinţa Zagon (CV) – Olimpic Zărneşti (BV) 2-1

Alexandru Oprea, Csongor Papp / Adrian Dascălu

• CSM Târgu Mureş (MS) – Sportul Petreşti (AB) 6-0

Victoraş Astafei (5), Mihai Petra (22), Viorel Ferfelea (28, 29), Raul Bocicor (67), Robert Candrea (71)

Regiunea 4, Vest

• Voinţa Lupac (CS) – Fortuna Becicherecu Mic (TM) 0-2

Deian Pecarov (29), Andrei Hodiş (82)

• Progresul Pecica (AR) – Retezatul Haţeg (HD) 2-1

Mirel Arsene (8), Petru Măgulean (28) / Cristian Ţiric (44)

• CS Strehaia (MH) – Gilortul Târgu Cărbuneşti (GJ) 2-1

Costel Pontu (13 – pen., 52) / Cristian Gomoi (61 – autogol)

Regiunea 5, Sud-Vest

• Real Bradu (AG) – Viitorul Dăeşti (VL) 1-2

Radu Păvăluţă (55) / George Neacşu (7), Ionuţ Marian (73)

• Unirea Brânceni (TR) – Tractorul Cetate (DJ) 0-0

• CSM Slatina (OT) – Gloria Corneşti (DB) 2-0

Florin Tudor (35), Cosmin Căpăţînă (80)

Regiunea 6, Sud

• Mostiştea Ulmu (CL) – Carmen Bucureşti (B) 3-3

Ştefan Radu, Ionuţ Chirică (două) / Alin Pătraşcu (8), Hristu Chiacu (20), Roussel Kana (60)

• Recolta Gheorghe Doja (IL) – Viitorul Pantelimon (IF) 2-0

Ionuţ Vâlcu, Costin Anton

• AS Mihai Bravu (GR) – CS Blejoi (PH) 0-3

Cosmin Lambru (37), Irinel Dumitru (48 – pen.), Dănuţ Iancu (82)

Regiunea 7, Sud-Est

• ACS Universitatea Dunărea de Jos Galaţi (GL) – AS Fotbal Team Săgeata (BZ) 2-1

Gheorghiţă Ţuiu (10), Adrian Grigoraş (21 – pen.) / Cătălin Cristea (90+2)

• Viitorul Ianca (BR) – Mausoleul Mărăşeşti (VN) 5-1

Valentin Ioniţă (16), Ionuţ Matei (27), Victor Olenic (61), Marius Dima (72), Daniel Cazan (76) / Adrian Dumitriu (5)

• Pescăruşul Sarichioi Junior (TL) – Poseidon Limanu-2 Mai (CT) 1-2

Florin Luli (40) / Sorin Zgubea (29), Enis Cogali (80)

Manşa retur se va juca sâmbătă, 22 iunie, de la ora 17:30.