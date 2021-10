Rezultatele înregistrate în fotbalul judeţean

În Liga 4 Elite a început zilele trecute returul sezonului 2021-2022. Şi putem spune că singura supriză s-a înregistrat în Seria B, acolo unde Schwaben Cămin a reuşit să obţină un punct cu CSM Victoria Carei, echipă care a rămas în urma Unirii Tăşnad.

În Seria A, Talna Oraşu Nou nu a întâmpinat probleme cu Recolta Dorolţ şi s-a impus scor de neprezentare. Echipa antrenată de Bogdan Faur se distanţează şi ea uşor în fruntea seriei. Urmează o nouă rundă interesantă având în prim plan meciurile Oraşu Nou – Păuleşti şi Tăşnad – Carei.

Liga 4 Elite – Seria A (etapa 8)

• Păuleşti – Beltiug 4-1

• Negreşti – Olimpia 0-0

• Dorolţ – Oraşu Nou 0-3

• Micula – Decebal 4-1

CLASAMENT

1 Talna Oraşu Nou 8 6 1 1 19

2 Energia Negreşti 8 5 2 1 17

3 Olimpia MCMXXI Satu Mare 8 5 1 2 16

4 Recolta Dorolţ 8 4 2 2 14

5 Unirea Păuleşti 8 4 0 4 12

6 Ştiinţa Beltiug 7 2 0 5 6

7 Turul Micula 8 2 0 6 6

8 Luceafărul Decebal 7 0 0 7 0

Etapa 9: Beltiug – Negreşti, Oraşu Nou – Păuleşti, Decebal – Dorolţ, Olimpia – Micula.

Liga 4 Elite – Seria B (etapa 8)

Tăşnad – AS Căpleni 2-0

Cămin – Carei 2-2

F. Căpleni – Berveni 2-1

Sanislău – Vetiş 1-4

CLASAMENT

1 Unirea Tăşnad 8 7 1 0 22

2 CSM Victoria Carei 8 6 2 0 20

3 Viitorul Vetiş 8 6 0 2 18

4 AS Căpleni 8 4 0 4 12

5 Schwaben Cămin 7 2 1 4 7

6 Stăruinţa Berveni 7 2 0 5 6

7 Fortuna Căpleni 8 2 0 6 6

8 Recolta Sanislău 8 0 0 8 0

Etapa 9: Carei – Tăşnad, Berveni – Cămin, Vetiş – F. Căpleni, AS Căpleni – Sanislău.

Liga 4 – Seria A (etapa 7)

Pişcolt – Foieni 0-0

Santău – Andrid 3-2

Marna – Ghenci 3-5

Urziceni – Lucăceni 0-1

Carei II – Dindeşti 1-1

Oar – Ciumeşti 4-1

CLASAMENT

1 CS Someşul Oar 5 5 0 0 15

2 CSM Victoria Carei II 6 4 2 0 14

3 Vulturii Santău 6 4 1 1 13

4 AS Ghenci 7 4 1 2 13

5 Frohlich Foieni 5 3 1 1 10

6 Schamagosch Ciumeşti 7 3 1 3 10

7 Real Andrid 6 2 2 2 8

8 Crasna Moftinu Mic 6 2 2 2 8

9 Termala Dindeşti 6 2 1 3 7

10 Platanul Marna 6 2 0 4 6

11 Unirea Pişcolt 5 1 0 4 3

12 Viitorul Lucaceni 6 1 0 5 3

13 Kneho Urziceni 7 0 1 6 1

Etapa 8: Dindeşti – Marna, Oar – Moftinu Mic, Ciumeşti – Santău, Foieni – Urziceni, Andrid – Carei II, Lucăceni – Pişcolt.

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare nu a comunicat rezultatele din Liga 4 – Seria B şi Liga 5. Vom reveni cu ele.