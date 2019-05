Rezultatele înregistrate de juniorii A1 din judeţ

În rândurile următoare vă prezentăm rezultatele înregistrate în weekend de juniorii A1 din cele trei serii ale Ligii a 4-a.



Seria A (etapa 18): Lazuri – Agriş 3-0, Oraşu Nou – Botiz 2-8, Odoreu – Halmeu 3-0, Livada – Apa 3-0, Dumbrava – Negreşti 3-1, Medieşu Aurit – Micula 3-3.

Clasament: 1.Dumbrava – 48p, 2.Negreşti – 45p, 3.Lazuri – 40p.

Seria B (etapa 18): Vetiş – Ardud 3-1, Păuleşti – Decebal 2-2, Oar – Beltiug 2-1, Doba – Babţa 6-4, Moftinu Mic – Craidorolţ 3-0, CSM SM – Dorolţ (-).

Clasament: 1.CSM Satu Mare – 39p, 2.Păuleşti – 35p, 3.Vetiş – 34p.

Seria C (etapa 22): AS Căpleni – Sanislău 8-1, Berveni – AS Ghenci 1-3, Tiream – Lucăceni 2-0, Pişcolt – F. Căpleni 2-4, Carei – Andrid 10-0, Ciumeşti – Foieni 4-0, Cămin a stat.

Clasament: 1.AS Căpleni – 60p, 2.Carei – 54p, 3.F. Căpleni 37p.