Rezultatele fazei judeţene a Olimpiadei de Creativitate Ştiinţifică

Pe 31mai 2019, Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare a organizat faza judeţeană a Olimpiadei de Creativitate Ştiinţifică.

Au participat elevii şi profesorii de la şcolile din judeţ care au avut echipaje selectate la fazele organizate pe zone metodice. Olimpiada de Creativitate Ştiinţifică este organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu universităţi din România, societăţi ştiinţifice şi organizaţii profesionale cu rezulatate deosebite în domeniul creativităţii ştiinţifice, a inventicii şi inovării.

Expoziţia – concurs

Expoziţia – concurs s-a desfăşurat în spaţiul de evenimente outdoor al Liceului Tehnologic „Elisa Zamfirescu” Satu Mare. Echipajele au participat la două secţiuni: juniori (elevi din clasele a V-a – a VIII-a) şi seniori (clasele a IX-a şi a XII-a), iar juriul a stabilit câştigătorii pentru fiecare secţiune, în funcţie de originalitatea şi funcţionalitatea proiectului, dar ţinând cont de design şi de prezentarea realizată de elevi.

Secţiuni tematice

Olimpiada de creativitate ştiinţifică a fost organizată pe următoarele secţiuni tematice: A. Ştiinţe fundamentale (lucrări din domenii ca biologie, chimie, geografie, fizică, astronomie, managementul mediului şi al ecosistemelor, matematică aplicată sau domenii interdisciplinare ale ştiinţelor enumerate); B. Ştiinţe aplicate (lucrări din domenii ca inginerie mecanică, energetică şi termotehnică, electrotehnică şi electronică, echipamente şi tehnologii de măsurare sau monitorizare, reciclare, economie, etc.); C. Aplicaţii practice, Tehnologia informaţiei (lucrări din domenii ca ştiinţa calculatorului, algoritmi, inteligenţă artificială, Internet şi comunicare, aplicaţii software, etc.); D. Robotică (lucrări din domenii ca sisteme automate, sisteme autonome sau controlabile de la distanţă ce îmbină parte mecanică, electrică, electronică şi informatică).

Elevii au participat în concurs cu un proiect sau un studiu din domeniul ştiinţific, tehnic, al inovării sau al inventicii, care încearcă să rezolve sau să explice o problemă a societăţii. Exponatele au fost modele, machete, prototipuri, eşantioane etc. şi au putut conţine tehnică de calcul inclusă în model sau prezentarea unor elemente grafice referitoare la proiect (fotografii, filme, grafice, simulări, modelări etc.). Prezentările grafice (posterele) au fost vizibile şi s-au referit strict la proiect.

Criteriile de jurizare au ţinut cont de: Activitatea propriu zisă a tinerilor din echipă în proiectul prezentat; Respectarea rigurozităţii ştiinţifice şi/sau matematice specifice vârstei şi categoriei; Importanţa şi relevanţa proiectului în domeniu; Nivelul de aprofundare al temei; Nivelul de noutate al proiectului prezentat; Designul standului, structurarea posterului şi activitatea elevilor în scopul atingerii obiectivelor proiectului.

Jurizarea s-a făcut prin discuţii individuale ale membrilor juriului cu autorii proiectului timp de maxim 10 minute, studiul fişei de înscriere şi al exponatelor. În discuţiile dintre juriu şi participanţi au fost urmărite: Nivelul de implicare al altor persoane în realizarea proiectului; Dezvoltarea ulterioară a proiectului; Numărul şi importanţa problemelor practice rezolvate de tema prezentată; Ingeniozitatea specifică vârstei, în rezolvarea temei; Rolul elevilor în proiect; Modul de înţelegere a problematicii abordate în proiectul prezentat; Modul de evaluare şi experimentare a ideii.

Punctajul maxim oferit de fiecare membru al juriului a fost de 100 puncte împărţite după următoarele criterii: Creativitate; Abordarea ştiinţifică a proiectului; Definirea clară a obiectivelor studiului; Complexitatea abordării studiului ce a dus la realizarea temei; Claritatea prezentării proiectului (vizual şi oral); O întrebare din partea juriului privind viaţa şi activitatea ştiinţifică a celor 24 de oameni de ştiinţă români nominalizaţi pentru premiile olimpiadei de creativitate ştiinţifică.

(Lista finală a premianţilor şi a proiectelor calificate este afişată la https://infofizica.ro/2019/05/20/olimpiada-de-creativitate-stiintifica-2019/).

Câştigătorii vor participa la prima ediţie a Olimpiadei Naţionale de Creativitate Ştiinţifică, organizată la Suceava, în perioada 15 – 20 iunie 2019.

Rezultate

Iată şi rezultatele competiţiei, pe categorii de vârstă şi secţiuni (din motive de spaţiu tipografic nu îi menţionăm pe câştigătorii locurilor II şi III):

Juniori, Ştiinţe fundamentale, locul I: Mateianu Andrei, Sabău-Svegler Hanna, Tar Vanessza (profesor coordonator: Marciuc Daly), Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu”; Ştiinţe aplicate, locul I: Kiss Máté (Szabo Emese), Colegiul Naţional ”Kölcsey Ferenc”; Robotică, locul I: Czier Balazs, Leim Dennis, Şorian David, clasa a V-a (Moldovan Nicolae, Motişan Ovidiu); Şcoala Gimnazială Nr.1 Carei, Clubul de robotică Number1; tot locul I: Oneţ Denisa, Oros Carla, Zdroba Dennisa, clasa a VIII-a) (Moldovan Nicolae, Motişan Ovidiu), Şcoala Gimnazială Nr.1 Carei, Clubul de robotică Number1.

Seniori, Ştiinţe fundamentale, locul I: Ardelean Andrei, Rîpan George, Măgureanu Andrei (Marciuc Daly), Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu”; Ştiinţe aplicate, locul I: Balog Denisa, Bauer Robert (Bumba Nicoleta), Colegiul Naţional ”Ioan Slavici”; Aplicaţii practice, Tehnologia informaţiei, locul I: Iancu Dariana-Andrea, Mureşan Maria-Teodora, Paul Petruţ-Betuel (Kabai Timea); Colegiul Naţional „Ioan Slavici”; Robotică , locul I: Erdei Sonia-Manuela, Pop Miruna, Turbuţ Alex-Gabriel (Kabai Timea), Colegiul Naţional ”IoanSlavici”.

Informaţiile ne-au fost comunicate de profesoara Delia Buzilă, director adjunct la Liceul Tehnologic Elisa Zamfirescu.