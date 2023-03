Rezultatele din fotbalul judeţean

Liga 4 Elite, Seria A

(etapa 11)

• Beltiug – Turţ 4-1

• Micula – Păuleşti 3-0

• Botiz – Oaşul 0-2

• Dorolţ – Oraşu Nou 0-5

CLASAMENT

1. Oaşul 11 9 0 2 46-6 27p

2. Oraşu Nou 11 8 1 2 38-12 25

3. Dorolţ 11 8 1 2 30-13 25

4. Botiz 11 6 1 4 27-23 19

5. Beltiug 11 6 0 5 27-33 18

6. Micula 11 3 1 7 18-38 10

7. Păuleşti 11 1 0 10 9-47 3

8. Turţ 11 1 0 10 14-47 3

Etapa 12-a

• Turţ – Dorolţ

• Oraşu Nou – Botiz

• Oaşul – Micula

• Păuleşti – Beltiug 0-3

Liga 4 Elite, Seria B

(etapa 11)

• F. Căpleni – Cămin 2-2

• Berveni – Decebal 3-0

• Vetiş – Olimpia 0-3

• Tăşnad – AS Căpleni 4-0

• Olimpia – Berveni 11-0 (devans)

CLASAMENT

1. Olimpia 12 10 2 0 64-3 32p

2. Tăşnad 11 9 2 0 47-9 29

3. Vetiş 11 8 0 3 41-14 24

4. Decebal 11 4 1 6 21-35 13

5. Cămin 11 3 1 7 18-37 10

6. Berveni 11 2 1 8 12-30 7

7. AS Căpleni 10 1 3 7 15-53 6

8. F. Căpleni 11 1 2 7 11-34 5

Etapa 12

• AS Căpleni – Cămin

• Tăşnad – Vetiş 3-0

• Olimpia – Berveni

• Decebal – F. Căpleni 0-3