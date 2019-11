Rezultatele de vineri şi sâmbătă din fotbalul judeţean

Rezultatele înregistrate vineri şi sâmbătă în fotbalul judeţean:

Liga 4, Seria C (etapa 13)

• Recolta Sanislău – Frohlich Foieni 3-0

• CSM Victoria Carei – Viitorul Lucăceni 7-0

• Schwaben Cămin – Real Andrid 3-1

• Stăruinţa Berveni – CSM Satu Mare 0-3

• AS Ghenci – AS Căpleni 0-2

• Fortuna Căpleni – Schamagosch Ciumeşti 1-0

Duminică, 10 noiembrie, 14:00

• Victoria Tiream – Unirea Pişcolt (Bogdan Dragoş, Cătălin Maxi, Jenifer Damian, Remus Mândrean)

Restanţe

• Energia Negreşti-Oaş – Apa 3-1

• Unirea Tăşnad – Luceafărul Decebal 3-3

• Vulturii Santău – Olimpia Domăneşti 2-1

• Unirea Bercu – Ugocea Porumbeşti 2-2

• Platanul Marna – Kneho Urziceni (-)

Duminică, 10 noiembrie, 13:00/ 15:00

• Venus Dumbrava – Voinţa Turţ (Ciprian Rebegea, Mihai Sician, Gabriel Sician, Viorel Stoica)