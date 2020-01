Rezultatele de vineri de la Cupa AJF la fotbal juniori

Vineri, în cadrul Cupei AJF la fotbal juniori s-au disputat partidele din grupele C și D. S-au jucat în total 12 partide, iar după finalul ultimului meci s-au stabilit alte patru echipe calificate în sferturile de finală ale competiției.

Vă prezentăm mai jos rezultatele și clasamentele din cele două grupe.

Grupa C: Păulești – Cămin 1-0, Sanislău – Turț 1-0, Cămin – Turț 0-5, Păulești – Sanislău 0-1, Turț – Păulești 2-2, Cămin – Sanislău 4-2

Clasament: 1.Cămin 6p, 2.Turț 4p (7-3), 3.Păulești 4p (3-3), 4.Cămin 3p.

Grupa D: Foieni – AS Căpleni 0-2, Bârsău – Lazuri 0-6, Bârsău – Foieni 2-6, AS Căpleni – Lazuri 4-5, Foieni – Lazuri 3-1, AS Căpleni – Bârsău 10-0.

Clasament: 1.Capleni 6p (16-5), 2.Lazuri 6p (12-7), 3.Foieni 6p (9-5), 4.Bârsău.

Sâmbătă, penultima zi a competiției, va fi una plină. Se vor disputa meciurile din patru grupe, E, F, G și H. În total se vor juca 24 de partide. Prima se va juca cu începere de la ora 8.30 iar ultima, 12 ore mai târziu, adică la ora 20.30. După încheierea jocurilor se va stabili ordinea din optimile de finală ale competiției.

Echipele care vor juca sâmbătă:

Grupa E (8:30-11:30): Unirea Păuleşti II – Cetate Ardud, Energia Negreşti, Viitorul Vetiş II.

Grupa F (11:30-14:30): Victoria Carei I, Sportul Botiz, Venus Dumbrava – Schamagosch Ciumeşti / Berveni 2001-2002

Grupa G (14:30-17:30): Schamagosch Ciumeşti / Stăruinţa Berveni 2003-2004, CSM Victoria Carei II, CSM Satu Mare II, Luceafărul Decebal

Grupa H (17:30-20:30): Recolta Dorolţ, Fortuna Căpleni, Unirea Tăşnad, Victoria Tiream.

Programul zilei de duminică:

09:00 – 13:00: optimi de finală

13:00 – 15:00: sferturi de finală

15.00 – 16.00: semifinale

16:00 – 16:20: finala mică

16.30: Meci demonstrativ fete U14: Daliana Carei – Codreana Bârsău de Sus (2 X 10 minute)

17:00: Finala