Rezultatele Concursului interjudeţean „Darul ce ni s-a făcut prin Eminescu”

Catedra de limba şi literatura română din cadrul Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu” Satu Mare, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, au organizat, în 13 ianuarie 2023, cea de-a X-a ediţie a Concursului de creaţie, recitare şi interpretare ”Darul ce ni s-a făcut prin Eminescu”. Spre deosebire de ediţiile precedente, realizate doar cu liceeni, actuala ediţie s-a adresat şi elevilor din gimnaziu.

Au participat şcoli din mai multe judeţe şi din Republica Moldova.



Secţiunile concursului



Aşa cum a fost prezentat vineri de dr. Natalia Boloş, directoarea Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu” Satu Mare, concursul este structurat astfel: Secţiunea I. ”Gând purtat de dor”: A. Ipostaze lirice; B. Ipostaze muzicale; C. Ipostaze dramatice. Secţiunea II. Glas de condei. Exerciţii de admiraţie: A. Proză/ Poezie; B. Scrisori; Secţiunea III. „…pe mine Mie redă-mă!”. A. Eminescu (ÎNTRE)VEDERE şi VIZIUNE (desen); B. ”Înfăşurat în manta-mi” de pixeli (afiş).

Secţiune specială – Pentru profesorii interesaţi de integrarea tehnologiei în actul educativ şi de promovarea bunelor practici pentru disciplina Limbă şi literatură română. Crearea unei Resurse Educaţionale Deschise (RED) / materialelor de învăţare multimedia. Realizarea unei fişe de prezentare pentru o activitate de învăţare, utilizând suport vizual, un spot video, o secvenţă de film, o aplicaţie resursă etc.



Festivitatea de premiere



Festivitatea de premiere a avut loc vineri, 13 ianuarie 2023, la Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare.

Juriul a fost alcătuit din personalităţi ale culturii sătmărene. Preşedintele juriului a fost Robert Laszlo, directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare.

Festivitatea de premiere a fost concepută ca un spectacol de muzică, poezie şi dans, reuşind să genereze o emoţie estetică în rândul celor câteva sute de participanţi.

În continuare, redăm lista premianţilor.

Marele premiu: Bocrici Alessio, clasa a V-a,de la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Satu Mare. S-a remarcat în cadrul Secţiunii I, la Ipostaze dramatice, pentru interpretarea cu titlul „Dragostea unui Geniu pustiu”, profesor coordonator: Câmpian Nicoleta.

Secţiunea I.„Gând purtat de dor”

Ipostaze lirice:

Premiul I: Mureşan Silvia, clasa a X-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare;

Premiul II: Luca Bogdan, clasa a V-a, Şcoala Gimnazială „Octavian Goga”, Satu Mare;

Premiul III: Murăşan Yanna, Liceul Teologic Ortodox ,,Nicolae Steinhardt”, Satu Mare.

Menţiuni: David Bianca, clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare; Zatic Natalia, clasa a IX-a, Şcoala de Arte, Republica Moldova;

Ipostaze muzicale:

Premiul I: Corul „Axios” de la Liceul Teologic „Nicolae Steinhardt”, Satu Mare.

Premiul II: Balazsi Ioana, (clasa a V-a), Şcoala Gimnazială „Octavian Goga”, Satu Mare.

Ipostaze dramatice :

Premiul I : Grupul format din elevii Bocrici Alessio, Istrate Corina şi Antics Claudia de la Şcoala Gimnazială„Avram Iancu”, Satu Mare.

Secţiunea II ,, Glas de condei ”

Proză/Poezie:

Premiul I: Lohan Maria Riana, clasa a VI-a, Liceul Teoretic Negreşti – Oaş; Chişluca Ana, clasa a X-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare.

Premiul II:Lupisca David, clasa a VI-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare; Nagy Doru Damian, clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare.

Premiul III: Cucuiet Cezar, clasa a VII-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare; Roşoca Andrei, clasa a X-a, Colegiul Naţional „Doamna Stanca”, Satu Mare.

Menţiuni: Bratosin Radu Matei, clasa a VI-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare; Sere Claudia Laura,clasa a VI-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare; Simo Cristina Dimitra, clasa a VII-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare; Zorilă Anna-Maria, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Spiru Haret”, Târgu Jiu, judeţul Gorj; Sabou Maria Sabina, clasa a X-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare; Moraru Diana, clasa a XI-a, Liceul tehnologic „Dorna Candrenilor”, Suceava.

Scrisori

Premiul I: Borşe Julia Maia, clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare.

Premiul II: Breban Valentina, clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare.

Premiul III: Bratosin Luca Alexandru, clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare.

Menţiuni: Mihai Mark Daniel, clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare; Şerba Oana Maria, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare;Epuran Teodora, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare;Oros Ana Ioana, clasa a IX-a, Liceul Teoretic Negreşti- Oaş, judeţul Satu Mare.

Secţiunea III ,,…pe mine Mie redă-mă”- Eminescu Între(vedere) şi viziune

Desen/pictură

Premiul I: Dragoş Daria Patricia, clasa a VII-a,Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare; David Miruna Elena, clasa a VII-a,Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare.

Premiul II: Kato Gellert Attila, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, Satu Mare.

Premiul III: Potor Giulia, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Ioan Slavici”, Satu Mare.

Secţiunea III ,,…pe mine Mie redă-mă” – „Înfăşurat în manta-mi” de pixeli

Afiş

Premiul I: Variu Lucian Cristian, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare; Sabou Maria Sabina, clasa a X-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare.

Premiul II: Dragoş Crasnai Oana Andreea, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare.

Premiul III: IozsaAndrei-Mihai, clasa a XI-a, Colegiul Economic „Iulian Pop”, Cluj-Napoca.

Menţiune: Dâns Darius Gabriel, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare; Erdei Tamara Veronika, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Satu Mare.

Secţiunea III ,,…pe mine Mie redă-mă”- Sincretismul artelor

Video

Premiul I: Şofineţi Berinde Emanuel, clasa a XII-a, Liceul Tehnologic „Ioniţă G. Andron”, Negreşti- Oaş.