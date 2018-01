Reunire simbolică a Olimpiei

Începând cu anul 2018 vom asista, probabil, doar la astfel de reuniri ale Olimpiei. Foști jucători, antrenori, ori oameni din cadrul clubului își vor da întâlnire la o miuță, la un pahar de vorbă pentru a aprinde imaginile, trăirile avute la echipa fanion a județului Satu Mare.



O reunire simbolică a Olimpiei s-a produs joi la Rania. Plecat de mai mult timp în Anglia, Dan Gavrilescu a revenit acasă în concediu, iar cu acest prilej s-a gândit să organizeze o întâlnire cu jucători, antrenori și conducători, doar sătmăreni, care au contribuit, într-un fel sau altul, la promovarea Olimpiei din Liga 4 în Liga 3, respectiv în eșalonul secund.

Au răspuns pozitiv în jur de 20 de foști olimpiști, la începutul “jocului școală” i-am întâlnit pe: Tibi Csik, Bogdan Faur, Cornel Ene, Paul Levente, Florin Gorbe, Ciprian Prodan, Ioan Câmpan, Marius Bălău, Ovidiu Suciu, Zamfir Danciu, Manu Mureșan, Piri Botoș, Dan Băbuț, Lulu Dragomir, Dan Gavrilescu, Cristian Popa.

Cu ocazia acestei întâlniri, Dan Gavrilescu ne-a răspuns la următoarele întrebări:

Cu ce planuri ai revenit acasă?

Am venit acasă pentru că aveam concediu și eu și viitoarea mea soție. Mi-a venit ideea încă din Anglia, să iau legătura cu fosta conducere tehnică și administrativă, să facem o mișcare, să depănăm amintiri, mai ales că Olimpia este într-o situație groaznică. Ne aducem aminte de Liga 4, Liga 3, când erau 6.000 de oameni în tribune. Efectiv era o plăcere să vii la stadion.

Cum se simte situația Olimpiei de acolo din Marea Britanie?

Sunt la curent cu absolut tot ce se întâmplă, dar m-am detașat. Nu pot să spun că nu mănânc din cauza situației, dar îmi pare foarte rău pentru că puțin din Olimpia actuală sunt și eu. Am pornit din Liga 4 cu echipa aceasta și am pus suflet, așa cum am fost eu mai diliu, mai nebun. Îmi pare foarte rău că sportul este politic.

De ce crezi că s-a ajuns în această situație?

S-a ajuns aici din cauza legilor foarte prost întocmite în România. Ele nu încurajează absolut deloc sportul. În al doilea rând din cauza implicării politicului în absolut tot ce se înseamnă sport. Nu sunt de meserie economist, dar ar trebui să se pună în ordine toate legile astea, altfel nu o să avem fotbal în România. Uitați-vă în situația în care am ajuns, suntem râsul Europei în fotbal.

S-a făcut o greșeală că s-au adus jucători și oameni în conducerea Olimpiei din alte județe?

Nu vreau să discut despre echipa actuală pentru că nu am avut informații. Dar pot să vă spun exact situația domnului Băbuț. A fost pus politic, ați văzut și dumneavoastră managementul care a fost. Domnul Karda a fost pus tot politic, ați văzut managementul care a fost. Toată ziua îl vedeam cu picioarele pe terasă în Centru, două cafele și cu fetiție… Așa nu poți să faci performanță. Nu-l cunosc personal, dar îmi era efectiv scârbă de tot ce se întâmplă. Au fost greșeli în lanț, iar acum a fost prea târziu pentru a fi recuperate datoriile. Au avut miliarde!

Va mai exista Olimpia?

Cu siguranță peste câțiva ani se vor trezi din nou niște nebuni și din nou se va porni de la zero. Dar din păcate nu vor mai fi aceeași pioni. Sper din suflet să mai existe o echipă a Olimpiei. Eu voi fi primul lor suporter și primul lor cumpărător la abonamente.

Voi, foștii jucători, antrenori nu vă gândiți să porniți un nou proiect?

Eu am în momentul de față cu totul alte priorități. Îi las pe ații, voi sta în umbră.

Pe când o altă reunire?

În vară! Aș vrea de fiecare dată când vin acasă să mă întâlnesc cu foștii colegi. Sunt amintiri pe care greu le poți uita. Am trăit niște performanțe deosebite. Suntem toți sătmăreni aici. Noi care suntem sătmăreni să stăm certați? Cu mulți dintre ei am avut animozități și am fost certați. Dar asta a fost. Acum văd lucrurile diferit și le spun tuturor că există viață și după fotbal.